María Patiño, en boca de todos por su debut en ‘La Velada del Año’: «Historia del entretenimiento»

Hace unos días María Patiño sorprendía al anunciar un nuevo proyecto profesional. En ‘Ni que fuéramos’, el programa que conduce cada tarde en Ten, desvelaba que iba a ser una de las presentadoras, junto a Marina Rivers, de ‘La Velada del Año IV’ de Ibai Llanos. Se trata del evento más importante en Twitch, y año tras año genera una enorme expectación.

En esta cuarta edición, el evento ha contado con la actuación de David Bisbal, Julieta Venegas, Anuel AA, Nicky Jam, Young Miko, Bizarrap y Paulo Londra. Las otras estrellas han sido los protagonistas de los distintos combates que se han llevado a cabo: Agustín51 vs. Carrera, Guanyar vs. La Cobra, Zeling y Nissaxter vs. Amablitz y Alana, Viruzz vs. Shelao y YosoyPlex vs. El Marlana.

Durante su emisión en Twitch, el evento ha llegado a superar los tres millones y medio de espectadores en directo. Todo un éxito tanto en audiencias como en comentarios en redes sociales, ya que se ha convertido en el tema de la noche entre los usuarios de X. Y, como no podía ser de otra manera, María Patiño ha sido una de las protagonistas de estos comentarios.

María Patiño, la estrella del evento en X

Y es que muchos usuarios de la red social comentaron la presencia de Cristinini junto a Marina Rivers entrevistando a los ‘streamers’‘ tras los combates. Muchos esperaban que la que estuviera ahí fuera María Patiño, pero su papel era otro: el de entrevistar a algunos de los invitados. De hecho, la presentadora no apareció en el directo hasta pasadas varias horas desde su inicio, lo que indignó a sus seguidores.

Sin embargo, en cuanto hizo acto de presencia, los usuarios de X cayeron rendidos ante ella. La inmensa mayoría aplaudieron la presencia de la periodista en ‘La Velada del Año IV’, con comentarios del tipo: «María Patiño entrevistando al Xokas, esto es historia del entretenimiento» o «María Patiño y el Xokas intentando entenderse. Historia».

MARIA PATIÑO ENTREVISTANDO AL XOKAS ESTO ES HISTORIA DEL ENTRETENIMIENTO#LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/tEgxXmgmM0 — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) July 13, 2024

A mí esto me lo tienen que explicar #LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/E4OPJdAfdk — LoLSanlucar 👺 (@LoLSanlucar) July 13, 2024

María Patiño habrá salido 2 minutos, pero han sido LOS MEJORES 2 minutos de la velada #LaVeladaDelAñoIV — Núria | Kiki stan ✨ (@basicvillanelle) July 13, 2024

MARIA PATIÑO EN PANTALLA



MAXIMOS DE AUDIENCIA https://t.co/mvCsuuEbmt — palito ✨ (@palito_Pica) July 13, 2024

Pero yo quería ver a la Patiño en el ring presentando los combates… 😔

Ibai, le temes al éxito… 😔#LaVeladaDelAñoIV — Sandra🐺 (@ragazza_blu23) July 13, 2024

María Patiño: Quién te cae mal?

Auron: A mi todo el mundo.

María Patiño: Aaah por eso no sales de casa #LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/88O4utilxe — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) July 13, 2024

Not María Patiño intentando quitarle el micro al Xokas DKFJGBDKJFG#LaVeladaDelAñoIV #LaVelada4 pic.twitter.com/OUQPfHWzGm — Núria | Kiki stan ✨ (@basicvillanelle) July 13, 2024

Twitter entero viendo la #LaVeladaDelAñoIV solo por María Patiño y viendo que no está: pic.twitter.com/RUu1khTWjf — WONDER ARAN RHAENYRA #TEAMBLACK 🖤🐉 🏳️‍🌈💚💜 (@tzantzi) July 13, 2024

Ni se os ocurra criticarme a María Patiño: aun siendo presentadora ha salido totalmente de su zona de confort, lo ha hecho con interés, con cariño, respetando muchísimo el mundo virtual y de forma super profesional como buena presentadora. APLAUSO. #LaVeladaDelAñoIV — Miss B (@srtabradshaw) July 13, 2024