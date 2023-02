Angy Fernández descoloca con su alarmante publicación y después tiene que aclararlo

La actriz Angy Fernández asegura no querer «dar pena», pero insiste en la importancia de denunciar su «realidad y la de muchas personas»

La cantante y actriz Angy Fernández, conocida por protagonizar ‘Física o química’ o ganar la primera edición de ‘Tu cara me suena‘, ha utilizado sus redes sociales para denunciar que hace mucho que no la llaman para un casting. La intérprete se sinceraba así con sus seguidores haciendo pública su dramática situación, aunque aclara que no quiere «dar pena».

«No quiero hablar desde la desesperación, pero hace meses que no hago un casting y hoy me siento triste por eso. Esta es una profesión difícil, pero ya estoy reinventándome, tranquis. Esperar en casa a que suene el teléfono no es una opción«, comenzaba exponiendo Angy a través de su cuenta de Twitter.

Por eso, pese a no recibir ninguna oferta, Angy no pierde la esperanza y apuesta por reinventarse. «Alguien me dirá que me busque otra profesión y que no me queje. Pues bueno, la verdad es que no me quiero rendir. He estado años sin sacar una canción porque quería que se me considerara actriz. He ido manteniéndome en teatro, episodios capitulares, alguna serie… pero negando mi voz. Negando lo que me nace hacer. En el teatro musical podía hacerlo todo. Puedo hacerlo todo, y me encanta ese camino. Ojalá se valorara más aquí», reflexiona.

Como era de esperar, sus palabras provocaban un revuelo en las redes, por lo que ella ha tenido que volver a pronunciarse y aclarar sus intenciones con su mensaje. «No sé muy bien por qué escribo a veces lo que escribo, por qué soy tan transparente. No me quiero meter en polémicas ni dar pena, solo contar mi realidad y la de muchas personas. Igual pensaba que escribiendo eso me llamarían para un casting. No lo sé muy bien», sentenciaba.

Pero lejos de retractarse, Angy Fernández insiste en lo complicado que es trabajar como actriz. «Cualquier trabajo cuesta, pero este es uno de los que tu valor lo deciden otros. Muchos otros. Puedes gustarle al director, pero no a la cadena o al productor. Es una lotería. Es tener talento y suerte», remarca. Eso sí, también se siente afortunada. «Cierto que ahora no tengo trabajo, pero si voy a sacar mi single junto con un videoclip. Y otra cosa que me han propuesto. No tiene que ver con estar en un teatro o en un rodaje, pero es algo bonito», añadía.

«No estoy desesperada, solo quiero tener oportunidades»

Asimismo, ha utilizado sus redes sociales para pedir trabajo a los directores de cine como hiciera en su día Candela Peña. «Ayer estaba triste y conté el por qué, porque es mi realidad y creo que lo hice porque me gustaría que me leyera un director o directora y me probara para su peli. A lo que voy, que no estoy desesperada, solo amo mi profesión y quiero poder cantar y actuar y tener oportunidades como mis compañeros«, relata con la esperanza de que algún director la reclame.

Por último, pese a que podría aprovechar el tirón de su single para salir en los medios, ha decidido no hablar con ninguno. «No estoy en la mierda, solo quería ser escuchada. De hecho, estoy enamorada y sin parar de crear. Podría aprovechar que saco single, pero no voy a ir ni a hablar de nada de esto. Es culpa mía por ser tan impulsiva, yo me lo guiso, yo me lo como. Gracias por vuestros mensajes de cariño. Todo llegará», concluye.