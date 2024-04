Qué fue de Concha Cuetos, la mítica protagonista de ‘Farmacia de guardia’, con 80 años

Si hay una gran serie en nuestra televisión, esa es sin duda ‘Farmacia de guardia‘. O, al menos, una de las más recordadas y que más popularidad tuvo. A principios de los 90, la ficción española televisiva buscaba un revulsivo, tratando de encontrar algo novedoso y que conectara bien con ese público nuevo que llegaba gracias a las nuevas cadenas privadas. Ahí apareció la figura del gran Antonio Mercero y su serie ‘Farmacia de guardia‘, que se convirtió en la serie más seguida de la televisión. Protagonizada por Carlos Larrañaga y Concha Cuetos, la ficción se alargó desde 1991 y 1995, y no solo marcó nuestra ficción, sino a la protagonista, que tuvo la cima de su carrera gracias al personaje de Lourdes Cano.

Pero Concha Cuetos ya tenía una carrera muy consolidada antes de aterrizar en la serie de Antena 3. Debutando en la película de Rocío Dúrcal ‘Canción de juventud’ en 1962, con tan solo 18 años, empezó a hacerse un nombre gracias a la televisión. A lo largo de dos décadas, participó en 16 ocasiones en ‘Estudio 1’, en obras como ‘El perro del hortelano’, ‘Usted puede ser un asesino’ o ‘Una mujer sin importancia’. Además, también protagonizó la serie ‘Tristeza de amor‘, junto a Alfredo Landa.

En dicha serie, se retrataba el día a día en la COI, una cadena radiofónica que se encuentra preparando un nuevo programa nocturno. Creada por su marido Manuel Ripoll, supuso un nuevo trampolín para Concha Cuetos, que también participó en la década de los 80 en varios episodios de ‘Verano Azul‘, su primer trabajo con Antonio Mercero.

‘Farmacia de guardia’, su mayor éxito

Lo curioso de la carrera de Concha Cuetos es que podría haber sido muy diferente. Cuando Antonio Mercero escribió ‘Farmacia de guardia’, a la primer actriz a la que se lo ofreció fue a Concha Velasco. Pero la legendaria actriz vallisoletana lo rechazó, decisión de la que se arrepintió años después. No fue la única elección del creador, porque también optó por Esperanza Roy y Carmen Maura. Pero ninguna acabó aceptando. Así que el azar le volvió a encontrar con Concha Cuetos en estudio de doblaje… y ahí nació su mítica colaboración.

«‘Farmacia de Guardia’ llegó en un momento en el que yo tenía pensado dedicarme al doblaje porque tenía que sacar adelante a mis hijos y el doblaje me ofrecía algo más seguro (hacerme fija en un estudio, empezar a dirigir doblaje…). Profesionalmente, no era lo ideal, pero económicamente sí», explicó en una entrevista para la Cadena Ser. Y en ese momento de inflexión, llegó su personaje más reconocido: Lourdes Cano, la dueña de una farmacia en el centro de Madrid.

Concha Cuetos, la farmacéutica más famosa de España.

«Ahí cambiaron mucho las cosas: ahí yo hacía un trabajo que me apasionaba rodeada de gente que me apasionaba. Gente de la que he aprendido mucho, con la que compartí muchísimas cosas (buenas y malas) durante cinco años y el personaje me dio mucho. Igual que creo que yo le di mucho. Lourdes Cano y Concha Cuetos se retroalimentaron».

Su salto a Latinoamérica

La popularidad de la serie fue impensable para todo el mundo, y una vez que finalizó, fue muy difícil para Concha Cuetos conseguir replicar el mismo éxito. Lo intentó con la serie ‘En plena forma’, de nuevo junto a Alfredo Landa. Pero no duró más de una temporada, así que probó suerte en Latinoamérica, participando en telenovelas como ‘La mujer de mi vida’, en Venezuela, o ‘Isabella, mujer enamorada’ en Perú.

A su vuelta de Latinoamérica, volvió a probar suerte, con películas como ‘Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero’ o ‘Desde que amanece apetece’, pero no consiguió la misma popularidad. Ni siquiera con su participación en ‘Jacinto Durante, representante’ u ‘Hospital Central‘. Así que empezó a centrar su carrera más en el teatro. «Últimamente estaba más volcada en el teatro porque me interesaban más los personajes que me ofrecían, con buenos textos… Para subirse a un escenario hay que tener una preparación muy sólida».

Su última serie fue ‘Rabia’, sobre una pandemia que convierte a los infectados en algo similar a los zombies. Y llegó después de mucho tiempo sin participar en televisión. «En tele tampoco llovían las ofertas -ahora parece que eso está cambiando un poco-; digamos que no hay personajes a partir de una edad, entonces, para hacer el idiota prefiero quedarme en mi casa que es lo que he estado haciendo en los dos últimos años». Fue su último papel reconocido y poco después se retiró de la actuación.