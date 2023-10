Un micro abierto capta a Carmen Maura hablando así de Telecinco con Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana ha vuelto a recibir este martes a una gran actriz en el plató de ‘TardeAR‘. Si hace dos semanas, era José Coronado, el que se sentaba junto a ella; en esta ocasión ha sido Carmen Maura la que visitaba el programa para promocionar el estreno de ‘Mi otro Jon’, la última película de Telecinco Cinema dirigida por Paco Arango y cuyos beneficios van para la Fundación Aladina.

Nada más entrar al plató, Carmen Maura le confesaba a Ana Rosa que estaba muy feliz de ir a su programa. «No sabes lo que me gusta verte«, le decía la actriz a la presentadora. Mientras Quintana le piropeaba al decirla lo guapa que estaba. «Es que me han maquillado y me han peinado muy bien en esta tele», destacaba Maura.

Tras ello, la entrevista empezaba con Carmen Maura desmintiendo lo que Ana Rosa le había preguntado. Y es que la presentadora aseveraba que la actriz vive entre Madrid y París. «No, no, yo vivo en mi casa de Madrid. Hace como un año que no voy a París», le contradecía Maura.

Durante su charla, Ana Rosa y Carmen Maura han recordado algunos de los momentos más tristes de la actriz como cuando la violaron en su casa. «No es lo peor que me ha pasado», soltaba la intérprete. «Claro, los dos matrimonios», replicaba entonces Ana. «Sí, he elegido muy mal, he estado bien servida de dramas y de cosas también muy bonitas gracias a mi profesión», terminaba diciendo Maura al respecto.

Y es que si hay algo que le hace feliz en su vida a Carmen Maura es el haber sido actriz. «Si no hubiera decidido ser actriz estaría bastante loca», reconocía la intérprete añadiendo además que cree que el hecho de haber dado vida a tantos personajes le ha ayudado a analizarse.

Por último, Carmen Maura ha dejado claro ante Ana Rosa que está muy feliz como está y no se ve enamorándose de nuevo. Además tiene muy claro que quiere vivir sola. «Me encanta hacer lo que me da la gana, no preguntas a nadie, esa pregunta de ‘¿Qué cenamos hoy? o ¿Qué hacemos mañana?’ Eso me agobiaría, vivo sola y estoy contenta», concluía.

Finalmente, Ana Rosa le daba las gracias por haber visitado ‘TardeAR’ y daba paso a Manu Marlasca para que empezara su sección. Pero el micro de Carmen Maura se quedaba abierto y cuando creía que ya nadie la escuchaba soltaba lo siguiente: «Cómo me gusta haber venido oye. Y además que bien pintan«, se escuchaba decir. Un comentario que claramente hacía referencia a lo bien que le habían maquillado en Telecinco.