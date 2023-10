El primer pronunciamiento de José Coronado por su sonada polémica ante Ana Rosa

José Coronado visitaba este miércoles el plató de ‘TardeAR’ para anunciar en primicia el estreno de la tercera temporada de ‘Entrevías’. Pero como no podía ser de otra forma, Ana Rosa Quintana le preguntaba por la polémica que se generó por su queja en una entrevista reciente en la que hablaba del tema de Rubiales.

«En ninguno de los dos lados me siento cómodo, la verdad. Ni Montero, ni Rubiales», empezaba diciendo José Coronado en dicha entrevista. «Soy un rebelde contra los Rubiales y las Irenes Montero, quiero seguir teniendo mi propia opinión y no voy a permitir que nadie me haga comulgar con ruedas de molino», añadía.

Este miércoles, Ana Rosa hacía referencia a las críticas que había recibido en redes sociales tras estas declaraciones. «Yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de que hay que saber tratar a una mujer y hay que saber mirarla. Pero ahora ten cuidado», le advertía la presentadora a José Coronado.

José Coronado se pronuncia por primera vez tras su polémica «machista» en ‘TardeAR’

«No pienso tener cuidado Ana Rosa porque además generalmente a todo lo sacan de contexto. Y yo a eso unía la siguiente coletilla: ‘todo hecho con respeto y educación es viable’. Así he funcionado toda mi vida y jamás he tenido un problema con una mujer y con nadie. ¿Por qué vas a dejar de vivir la vida con alegría?», replicaba el actor.

«Claro, tú ahora le dices a una mujer que está guapa y le miras intensamente, como me estás haciendo a mí, que ya me estoy mareando, y entonces… pues está fatal. O eso dicen, dice la ministra. A mí me parece que es maravilloso que un hombre te mire a los ojos y te diga que estás guapa, si estás guapa. Y si no… que me lo diga, mejor», sostenía Ana Rosa.

Finalmente, José Coronado aseveraba que él siempre ha sido así. «Todo depende del respeto con el que trates al ser humano, sea mujer o sea hombre. Me gusta dejar pasar a una mujer delante, pero también a un hombre. Desde niño me enseñaron a ser educado y respetar a la gente, y eso es lo que quiero seguir haciendo. Además, espero poder ser libre y decir lo que opino siempre», sentenciaba.