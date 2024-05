Al descubierto nuevos detalles del regreso de ‘Sálvame’: horario, duración, contenidos y plataformas

Este domingo 5 de mayo se cumple un año desde que El Mundo publicara en exclusiva que Mediaset había decidido cancelar ‘Sálvame’ para siempre tras 14 años de éxito para apostar por el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes. Un año después, los colaboradores y parte del equipo del programa preparan su regreso con el lanzamiento del Canal Quickie.

Se trata de un canal 24 horas dedicado al mundo del corazón creado por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los artífices de La fábrica de la tele que acaban de crear Fabricantes Studio. Se trata del «primer canal en streaming de corazón y televisión en directo» y que estará disponible en Twitch y Youtube desde el 15 de mayo.

Coincidiendo con este triste aniversario, Óscar Cornejo y Adrián Madrid han concedido una entrevista a El País en la que dan todos los detalles sobre ‘Ni que fuéramos Sálvame’, el primer espacio que emitirá el Canal Quickie y con el que María Patiño y otros colaboradores de ‘Sálvame’ volverán a trabajar juntos tras el docureality de Netflix.

Así será ‘Ni que fuéramos ‘Sálvame'»

‘Ni que fuéramos ‘Sálvame’ se emitirá de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas. Es decir, por ahora el programa que recuperará el espíritu del célebre programa de Telecinco tendrá una duración de tres horas. María Patiño será la presentadora y contará cada día con cuatro colaboradores que se sentarán junto a ella en una mesa al más puro estilo podcast.

No obstante, el plató de ‘Ni que fuéramos Sálvame’ que estará en las oficinas de la nueva productora, contará también con otras estancias como un sofá y un lugar para las célebres meriendas. Asimismo, hay dos móviles para si se producen salidas del plató, algo característico de ‘Sálvame’. En este sentido, cabe destacar que las oficinas de Fabricantes Studio está a solo dos calles de la sede de Mediaset en Fuencarral.

“En Sálvame siempre se sabía cómo empezaba, se sabía lo que queríamos hacer, y no pasaban cinco minutos que ya no sabías ni dónde estabas. Ni que fuéramos Sálvame seguramente tendrá mucho de eso porque está protagonizado por los mismos, realizado por los mismos, pensado por los mismos. Pero no será igual, porque ha pasado un año, las ventanas son otras y porque somos los mismos pero ya no somos los mismos», recalca Óscar Cornejo al respecto.

Los contenidos de ‘Ni que fuéramos ‘Sálvame'»

Con respecto a los contenidos que veremos en ‘Ni que fuéramos ‘Sálvame'» los productores dejan claro que serán los que esperan todos los fans del programa. Así, no faltarán la actualidad de la crónica social, los famosos, la televisión y, sobre todo, los propios colaboradores. «Se echa de menos saber qué tal les va y cómo afrontan esta nueva vida», destaca Cornejo al respecto.

«Van a pasar de tener cautivos a un millón y medio de personas que estaban ahí hicieras lo que hicieras a, a lo mejor, 5.000 personas en Twitch. No sé en qué medida les va a condicionar eso», asevera Cornejo sobre las audiencias y el cabio de la televisión al mundo de las plataformas.

«Una de las cosas que nos animó a poner esto en marcha fue volver a ponerlos en valor en un directo. Probablemente, Twitch y YouTube no den las audiencias de la televisión tradicional, pero te dan notoriedad, y eso en este mundo en el que nos movemos es absolutamente imprescindible. Si no estás, no se acuerda de ti nadie, no te llama nadie y nadie piensa en ti», añade Cornejo.

En este sentido, Óscar Cornejo y Adrián Madrid adelantan algo inédito hasta ahora. Y es que además de Twitch y YouTube, el Canal Quickie se podrá ver en algunas plataformas de canales FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), es decir, canales que emiten las 24 horas del día en bucl y también en webs y algunos canales regionales de la TDT. Al respecto de esto, los productores revelan que el germen de esta idea la tuvo Paolo Vasile hace unos años. «Hace años diseñamos un canal 24 horas de Sálvame con Paolo Vasile. Es como si ahora germinara lo que ya estaba plantado ahí», concluye Cornejo.