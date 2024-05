Avance ‘Secretos de familia’, capítulo domingo: Ilgaz y Ceyliz, enfrentados por un asesinato

Antena 3 continúa emitiendo la tercera temporada de ‘Secretos de familia’ y ofrecerá este domingo un nuevo episodio de la ficción turca que sigue haciéndose un hueco en el último prime time de la semana.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’ asistimos a la muerte de Metin y como sus familiares y amigos se despidieron de él y lucharon todo lo posible para conseguir encerrar al responsable de su asesinato, es decir Kadir. En pleno entierro pudimos escuchar la desgarradora carta que le había escrito Çinar a su padre antes de su muerte al sentirse culpable por ser una decepción para su familia.

Por otro parte, Nadide le confesaba a Efe algo que suponía un auténtico bombazo: el gran cariño que le tenía es porque es su abuela. Tras descubrir la verdad, el joven se quedó completamente paralizado. Eso sí no dudó en echarle en cara a su abuela que no cuidara de él cuando su madre se suicidó. Por si fuera poco, el hecho de saber que él había nacido fruto de una violación hizo que a Efe le explotara la cabeza.

Gracias a la información que aportó Nadide, Ilgaz y sus compañeros pudieron dar con el paradero de Kadir. Y aunque el fiscal estuvo a punto de asesinar al culpable de la muerte de Metin se lo pensó dos veces y optó por hacer lo que a su padre le hubiera gustado: detenerlo y que fuera la justicia la que actuara.

Por otro lado, Gül, Osman, Aylin y sus hijas se mudaron a un de los pisos de los Kaya después de perderlo todo. Pero parece que a la hermana de Ceylin este cambio no le ha sentado bien y no está dispuesta a perdonarle a su marido todo lo que ha ocurrido. Y es que la convivencia entre Osman y Aylin es cada día peor, pero el empresario no quiere separarse de su familia y está dispuesto a recuperar todo lo que ha perdido.

Tras descubrir toda la verdad sobre su verdadera vida, Efe le expresaba a su chica que necesitaba ir a visitar a la cárcel a su padre y aunque no sabía que le diría ni cómo iba a reaccionar necesitaba ponerle cara para seguir con su vida.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 5 de mayo partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 81 de ‘Secretos de familia’:

La muerte de Metin ha supuesto un duro golpe para los Kaya y también para los Erguvan, especialmente para Gül que había comenzado una relación con su consuegro.

En el próximo capítulo toda la familia intentará seguir adelante con el recuerdo siempre presente de Metin. La pequeña Mercan se convertirá en un apoyo fundamental para un Ilgaz al que le costará mucho seguir con su vida sin su padre.

Çinar se siente solo. Cree que hace daño a su familia y que nadie le quiere, así que decide alejarse de todos y se marcha de casa sin dar ningún tipo de explicación a nadie. Ilgaz se queda muy preocupado y Parla consigue encontrarle, pero Çinar la echa de malas maneras.

Ilgaz y Ceylin trabajan en un nuevo caso: el asesinato de un hombre donde la principal sospechosa es su hija. Ambos investigan todas las incógnitas que esconde el suceso. Pero sus puntos de vista diferentes harán que tengan algún que otro enfrentamiento.

Por otro lado, Efe verá a su padre por primera vez tras descubrir por su abuela, Nadide, que seguía vivo y en la cárcel.