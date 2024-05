Un espectador señala lo que muchos piensan de Ana Rosa tras su polémica en ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana vivió una tensa entrevista este jueves en ‘TardeAR’ al conectar en directo con Barëh, uno de los organizadores de la orgía sexual en el Festival de Viña Rock en Villarrobledo (Albacete). El sujeto le llamó «manipuladora» y «morbosa» en pleno directo y la conexión fue abortada drásticamente.

La presentadora de Telecinco ya estableció la conversación con el susodicho sabiendo que las cosas entre ellos podrían acabar mal. Y es que, previamente, en otra intervención con los medios, Barëh dijo lo siguiente ante los micros: «En ningún momento iba a haber una orgía. Eso es morbo de Ana Rosa Quintana, que es una manipuladora, y la puta Griso».

Así que, teniendo en cuenta este contexto, quizás lo que se buscaba desde ‘TardeAR’ era servirse de esa polémica, que siempre suele ser favorable para las audiencias, y que Ana Rosa tuviera la oportunidad de replicarle en directo y sacarle los colores como intentó hacerlo desde su poltrona. Sin embargo, salió escaldada.

«Creo que deberías pedirle perdón a mi compañera Susanna Griso. A mi que me llames manipuladora me da igual, pero espero que pidas disculpas a Susanna Griso a la que has insultado gravemente», le espetó Quintana, desviando el tema radicalmente al plano más personal.

«No hemos acabado un tema y ya hablas de otro, no lo entiendo», le replicó Barëh. «Porque dirijo esta tertulia, soy la comunicadora y entonces ya está, hago las preguntas que me parecen oportunas», se envalentonó Ana Rosa. «Si te pones en este plan, yo insisto en que eres una manipuladora y en que solo te gusta el morbo», le soltó él.

Por su parte, Ana Rosa, abochornada, no fue capaz de seguir la confrontación y le despidió súbitamente. «¿Sabes una cosa? Qué como soy más respetuosa no voy a decir lo que me pareces a mí. Buenas tardes», terminaba diciendo Ana Rosa cortando bruscamente la conexión.

El momento en cuestión se ha viralizado en las últimas horas y José Vico, un espectador, ha llegado a una reflexión muy certera que está siendo muy compartida en X y no es para menos, pues deja retratada a la comunicadora: «Ana Rosa nos cuenta que Sánchez le quiere tapar la boca para que no pueda criticarle, pero a ella cuando le llaman MANIPULADORA, corta la conexión y punto. Libertad«.