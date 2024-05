La inaudita petición de una soltera de ‘First Dates’ descoloca por completo y no es para menos

Natali y Sergi fueron sin duda una de las citas más sonadas de este miércoles en ‘First Dates’, precisamente por su primera toma de contacto. El catalán de 46 años acudió al programa buscando una mujer «guapa pero peligrosa» y Natali demostró ser la candidata perfecta con la atrevida petición que lanzó al soltero nada más poner un pie en el restaurante de Cuatro.

«Para lo feo que soy ligo mucho», confesaba Sergi antes de que su cita de la noche llegase a la recepción, asegurando también a Carlos Sobera que necesitaba encontrar a una chica dinámica, cariñosa y transparente. Y precisamente Natali hizo honor a la última cualidad que buscaba el soltero con sus primeras palabras.

«Como vivo sola necesito que me ayudes a subir la cremallera del mono, si es posible», sugirió la soltera a su cita de la noche, que junto al presentador no daba crédito al atrevimiento de Natali. «¿Tal cual?», respondió el catalán completamente sorprendido, para después ayudar a su pareja de ‘First Dates’ con algo de dificultad.

Y es que, Sergi quedó muy impactado por la entrada tan directa de Natali. «A mi de primeras una mujer no me pide que le suba la cremallera sin conocerme de nada y me ha gustado, por sorpresa y por tocarla», confesó el soltero a las cámaras del programa. Sin embargo, aunque la cita empezaba más que bien para el catalán, la soltera tuvo desde un principio sus dudas.

Sergi y Natali en ‘First Dates’

«Sergi no sé si es por los nervios pero lo he visto muy inseguro», destacó Natali sobre su pretendiente escogido por ‘First Dates’, que había comenzado su cena algo atropellado por la primera toma de contacto tan frenética. «Estoy bastante nervioso por la situación en general, me he vuelto muy pueblerino y hace 6 años que no salgo de mi hábitat», confesó el soltero.

«Es una chica muy maja, cañera, positiva y bastante transparente, con la mirada lo dice todo», continuó explicando Sergi, que estaba más que maravillado con como estaba marchando la cena. Pero la experiencia para Natali estaba siendo todo lo contrario, mucho más después de que el catalán le echase más edad de la que tiene.

«He puesto toda la carne en el asador y no he recibido lo mismo»

«Me ha parecido mal que me dijese la edad que aparento porque un caballero no habla de la edad de una mujer, y yo no aparento 46 años», espetó la soltera de ‘First Dates’ muy enfadada ante las cámaras del programa. «La cita está yendo muy bien», adelantaba el soltero, que se quedaría petrificado en el momento de la decisión final.

Sergi sorprendió a la soltera con un inesperado beso en el reservado del programa, que lejos de agradar a Natali, fue un gesto que no supo cómo esquivar. «No era mi deseo besarle, pero cuando se acercó dejé que me tocara los labios», reveló la soltera algo incómoda por lo sucedido. «He puesto toda la carne en el asador y no he recibido lo mismo», lamentó el soltero justo después de que su cita dejase claro que no le gustaría repetir la experiencia.