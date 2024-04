Carlos Sobera destapa la cita que tuvo que censurar ‘First Dates’ y lo que sucedió realmente

Carlos Sobera desveló hace unos meses que en toda la historia de ‘First Dates’ solo había una cita que el programa había tenido que censurar. Ahora, el presentador de Cuatro ha desvelado más detalles sobre ese encuentro no emitido y la razón por la que el programa adoptó esa drástica decisión que hasta entonces nunca habían tomado.

Se cumplen ocho años de ‘First Dates’ en Cuatro, y Sobera ha querido revelar toda la verdad sobre la cita no emitida. «La peor cita fue entre dos chicos, uno era del PP y otro era podemita. Fue extraordinario, no se pudo emitir, no fue posible. Imagínate lo que pasó…», ha comenzado explicando el presentador en declaraciones para la Cadena Ser de Catalunya.

Carlos Sobera: «Fue absolutamente indomable la situación»

Pero Carlos Sobera no se quedó ahí, y quiso dejar bien claro lo que ocurrió durante la polémica cena. «Primero llegó el chico del PP, que era muy educado. Pero el chico que votaba a Podemos, lo diga así porque es así, eh, no quiero decir esto políticamente, había dejado claro que no quería ligar ni casarse ni acostarse con alguien que fuera del Partido Popular», adelantó el comunicador.

Fue entonces cuando el presentador se percató de que la cosa no iba a ir bien durante la grabación. «Yo dije que había que decírselo desde el primer momento y cuando se enteró montó en cólera. Y a partir de ahí fue absolutamente indomable la situación», explicó Sobera, que no dio crédito a lo sucedido en plató ese día.

«Era irreconductible. Entonces les dije que lo mejor era que cada uno se fuera a su casa y que se apuntaran a Tinder o algo porque estaba claro que aquí no iba a salir nada bueno», aseguró Carlos Sobera, que no dudó en detener el tenso encuentro entre los solteros. Y es que, la política es uno de los temas que más desencuentros genera en el dating show de citas.

«La política a veces tiene esto, que nos radicalizamos, pero para conocerse, cenar o tomar algo tampoco tiene que influir tanto. Igual hasta luego te sorprende lo que sucede», reflexionó Sobera tras recordar ese momento histórico de ‘First Dates’, que no ha vuelto a repetirse desde entonces.