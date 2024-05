Lo que enfocan las cámaras de ‘First Dates’ siembra un embarazoso momento: «No puedes salir así»

‘First Dates’ junta a menudo a solteros que, pese a los mejores intentos del dating show de Cuatro, no comparten lo más mínimo en común. Ese fue el caso de este lunes con Óscar e Inés, que durante su visita al programa vivieron dos citas muy distintas. El soltero tenía claro desde un principio que quería dar una oportunidad al amor con la de Santander, pero ella sorprendió con una incómoda reacción hacia el final de la noche.

Inés, la quiromasajista de 46 años protagonista de esta peculiar cita, comenzó asegurando que buscaba a un hombre con «mucha empatía», insistiendo en que la apariencia es lo de menos. «He estado con algún ‘feucho’ y los veo los más adorables del mundo. Necesito reírme, y la persona que tengo al lado que me haga reír», explicó la soltera a Carlos Sobera.

Y nada más cruzar miradas en la recepción del restaurante, la pareja escogida por ‘First Dates’ para la santanderina lo tuvo claro. «No tengo un prototipo, pero si lo tuviera, sería como Inés», confesó Óscar, que causó un efecto muy contrario en su compañera de cita. Y es que, desde que Inés vio a su cita, hubo un detalle que la mantuvo en tensión durante toda la noche y que arruinaría el encuentro entre ambos.

«Lo he visto muy bajito para mí. Lo mismo que me da igual que sean feos, me gusta que sean altos», aseguró la soltera a las cámaras del programa, que vivió una incómoda cena llena de momentos de tensión y que inevitablemente culminó en una decisión que decepcionaría a su cita. «Yo no tendría una segunda cita con Óscar«, sentenció la de Santander.

Y es que, en el momento de la decisión final, a Inés no le quedó otra que ser sincera. «Me ha parecido una persona increíble, me he reído muchísimo en la cita. Hemos estado los dos muy nerviosos, pero sí es verdad que no es el perfil de persona que busco», explicó la soltera de ‘First Dates’ a Óscar, que no estaba dispuesto a dejar pasar a su «prototipo» de chica pese al brutal rechazo.

«Yo sé que no pega ahora, pero uno de mis valores es la honestidad y tengo que ser honesto. A pesar de que has dicho primero que no, yo sí tendría una segunda cita contigo porque pienso que bajo mi punto de vista sí podríamos tener…», comenzó explicando el soltero antes de ser interrumpido por Inés, que cortó a su acompañante con un ataque de risa.

Inés y Óscar en ‘First Dates’

La incontrolable risa de la soltera ante la proposición de su cita de ‘First Dates’ comenzó como un hilarante momento del programa, pero terminó volviéndose algo incómodo para Óscar, que le tuvo que pedir que parase para no ver su orgullo más dañado. «No te rías… Te están enfocando. Si te ríes… No puedes salir así, joder», espetó el soltero algo molesto, que llegó incluso a levantarse de su sitio para abandonar el set.

Inés cambia de opinión en el último momento

«Dale un poco de agua. No quiero que salga descojonandose», insistió el pretendiente de Inés, mientras su cita hacía caso omiso y continuaba sumida entre carcajadas. «No te enfades, es que cuando me da un ataque de risa… es la tensión», añadió la soltera antes de que repitiesen el momento del veredicto y mostrase sus sinceras disculpas.

Finalmente, tras un incómodo momento que se prolongó más de lo que a Óscar le hubiera gustado, Inés acabó cambiando su respuesta para compensar el mal trago. «Pues nada, lo siento mucho y estoy abierta a tomar algo. Sin nervios y tranquilos los dos», terminó diciendo la soltera de ‘First Dates’ a modo de despedida para poner fin al incómodo encuentro.