Una soltera se fuga en plena cita de ‘First Dates’ y el desenlace supera toda previsión

Este martes 7 de mayo, entre las parejas protagonistas de ‘First Dates’ se encontraban José Luis y Pilar. Él es un comercial malagueño ya jubilado de 65 años al que llaman ‘Maradona’ desde el año 1982. Así explicó él mismo el motivo de su apodo: «Fue el Mundial en España. Jugaba al fútbol en Marbella y tenía el pelo así largo como Maradona».

El equipo de ‘First Dates’ le concertó una cita con Pilar, una sanitaria también jubilada de 64 años, residente en Cádiz. Nada más ver a José Luis, ella tuvo ganas de dar la espantada. «Físicamente, cuando ha entrado, me he quedado un poco a cuadros. No me ha gustado nada. Ni como iba vestido ni nada», reconoció la gaditana ante las cámaras del programa de Cuatro.

Sin embargo, lo que pasó a continuación fue totalmente surrealista. Nada más sentarse en la mesa para cenar, Pilar preguntó a una de las gemelas donde estaba el baño. Pero, en vez de dirigirse a los aseos, la sanitaria se sinceró con ella en la sala privada del programa. «Es que me da mucho apuro. No me gusta nada. No es mi tipo de hombre», le confesó Pilar a la camarera.

A las preguntas de la camarera del tipo de hombre que buscaba, la soltera reconoció que «así de entrada, quiero un hombre un poquito más culto. No sé, otra cosa. No me gusta nada, nada. Yo cuando le he visto me he querido morir. Esperaba un flechazo y otro tipo de hombre. Lo veo de pueblo». «No tengo por qué estar con una persona que realmente no me agrada», añadió.

Pilar y José Luis en ‘First Dates’

Finalmente, la camarera de ‘First Dates’ le animó para que, al menos, se comiese el primer plato junto a él. Pero la cosa, lejos de ir a mejor, fue a peor, pues José Luis le preguntó qué edad tenía, algo que a su cita no le hizo ninguna gracia: «La edad no se pregunta a una mujer», le espetó, ante de decirle lo que realmente pensaba: «Te voy a decir una cosita. No eres mi tipo, discúlpame. Yo no quiero hacerte daño».

Para sorpresa de Pilar, el malagueño le contestó que él sentía lo mismo, pero que le «sabría mal decírtelo tan pronto. Estamos aquí charlando y hemos venido a vivir la experiencia». Cuando la camarera volvió a acercarse a la mesa, la gaditana le anunciaba que, finalmente, iba a abandonar el programa: «Yo voy a retirarme, ya se lo he dicho. No quiero molestarte, ni mucho menos, pero realmente me quiero marchar».

Una actitud que molestó mucho a su cita, que le reprochó su comportamiento: «Yo hubiera cenado contigo y no te hubiera dicho ‘me levanto’. Un poco de respeto». Ante las cámaras de ‘First Dates’, José Luis se mostró visiblemente apenado: «No esperaba que se fuera a ir, porque hemos venido a disfrutar de la experiencia».

Pilar se despidió amablemente de todo el equipo, lamentando lo sucedido y agradeciendo el trato que le habían dispensado: «Creo que lo he dicho con educación. No voy a estar ahí con una persona tres horas para luego decirle que no». Tras la marcha de su cita, el programa invitó a José Luis a que disfrutase de la cena, aunque fuese solo. Y así lo hizo. Él no dudó en llamar a sus familiares y amigos por videollamada, quienes le levantaron el ánimo tras su mala experiencia.