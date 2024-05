Una soltera de ‘First Dates’ no puede creer la cita que le planta el programa: «¿Has venido aquí?»

Ignacio y Juanita fueron unos de los grandes protagonistas en la última entrega de ‘First Dates’ este lunes. Si bien la jubilada de 81 años llegó algo escéptica al programa de Cuatro sobre encontrar el amor, lo que sintió nada más ver al catalán fue amor a primera vista. Aunque al principio dejó a su pretendiente algo descolocado.

«¿Has venido aquí a este programa? Te tengo visto, me parece que has venido más de una vez aquí», espetó rápidamente la soltera a su cita, que acababa de poner un pie en el restaurante. «Más de una no, solo una», replicó el catalán de 85 años para justificarse. «Aún me acuerdo de ti», confesó entonces Juanita, que ya le echó el ojo al soltero en su debut televisivo.

Ignacio y Juanita en ‘First Dates’

Este lunes, Ignacio vivió su segunda experiencia en ‘First Dates’, que decidió darle una segunda oportunidad al dating show después una desastrosa cita que protagonizó hace unos meses. «Sabes por qué te acuerdas de él? Porque te gustó», apuntó entonces Matías Roure , en un intento de romper el hielo entre los dos solteros.

«Nada más verla me he enamorado de ella», confesó el octogenario con dulzura antes de sentarse a cenar. Ya en la mesa, los dos solteros se fueron soltando, e Ignacio dejó muy clara su fascinación por Juanita. «Yo engaño mucho, tengo 81», confesó la catalana. «He visto una muñeca, muy bonita», le comentó el soltero en un intento de arrancar una sonrisa de su cita.

Y los encantos del catalán surtieron efecto, porque la soltera de ‘First Dates’ confesó en seguida que cada vez le gustaba más su pretendiente de la noche. «Me veo con él porque se le ve muy educado, atento y he notado que le gusto», reveló Juanita, que insistió en que necesita un hombre igual de activo que ella e Ignacio había confesado ser un gran bailarín.

«Es una muñeca y luego hablando me he quedado con todo», aseguró el soltero ante las cámaras del programa, que parecía decidido en que esa cena fuese el inicio de una larga historia de amor. La catalana recalcó que lo que más le atrajo del soltero fue su personalidad. «Tiene una movilidad parecida a mí, a ambos nos gusta bailar», señaló Juanita.

Y el encuentro de ‘First Dates’ con más complicidad de la noche acabó con un baile en el reservado antes de enfrentarse a la gran decisión tras la cita. Fue entonces cuando los dos solteros dejaron claro que tenían mucho interés en repetir la experiencia, ya que habían conectado por completo.