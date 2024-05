El sonoro toque de atención de Joaquín Prat a ‘Supervivientes’ por lo que se hizo a Arantxa

Joaquín Prat ha reaccionado desde ‘Vamos a ver’ a la tensísima entrevista que Arantxa del Sol protagonizó en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera. El presentador, por exigencias del guion, intentó que la exconcursante se bajara al barro y hablara claro de una vez por todas sobre lo sucedido con Ángel Cristo. También se le pusieron imágenes de Ana Herminia hablando de su relación personal con su marido Finito de Córdoba.

Una entrevista que Arantxa no se esperaba y que reprochó sin cortarse. «Me gustaría que me dierais otra bienvenida. Acabo de llegar y me vais a hablar de otro programa que no es este. Hubiese agradecido que me dierais otra bienvenida después de dos meses. Quiero sonreír, pasármelo bien, tomármelo con sentido del humor y no quiero esto», denunció Arantxa del Sol en directo, dejando a Sobera con el pie cambiado.

«¡Dejadme en paz! Por favor te lo pido, déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme, quiero disfrutar, pero es que estas cosas, estos temas sacarlos así… Entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de ciertas cosas y ponerlas en otro contexto. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo la personal», prosiguió tajante una Arantxa del Sol soliviantada por esa encerrona de ‘Supervivientes’.

Pues bien, ante esta emboscada que llevó a Arantxa a plantarse y que obligó a la dirección del programa a abortar el guion se ha pronunciado Joaquín Prat con la contundencia que le caracteriza. Ha sido muy rotundo con un claro recado a los altos cargos del reality. «No podemos pedirle a la gente que baje al barro si no quiere bajar a él. No podemos pedírselo. Hay gente que sí está cómoda en el lodazal y gente que no, que prefiere que hablen, y esa es Arantxa del Sol», ha sentenciado el comunicador.

Además, Joaquín Prat también ha cuestionado que en ‘Tierra de Nadie’ no se arrojara más luz sobre el estado de salud de Laura Matamoros como así se había prometido. Y es que el domingo se indicó al público que este martes se conocería el parte médico definitivo. Algo que no sucedió. «Yo ayer la verdad es que me quedé en ascuas. No sé qué es exactamente lo que ha pasado con Laura», ha apuntado visiblemente descuadrado.