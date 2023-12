Antonio Resines destapa su sueldo de ‘Los Serrano’ y cuánto cobraban por capítulo

Con motivo del 20 aniversario de ‘Los Serrano‘, sus siete actores protagonistas se han reencontrado en el canal de YouTube de Fran Perea. Antonio Resines, Belén Rueda, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez, Víctor Elías y el propio Fran Perea se han reunido para recordar algunas anécdotas de la serie y comentar su polémico final.

Desde abril de 2003 al verano de 2008 Telecinco emitió ‘Los Serrano’ con un gran éxito de audiencia. Hasta que la muerte de Lucía (Belén Rueda) supuso, según sus propios protagonistas, el principio del fin. Lo que no cabe duda es que es historia de nuestra televisión y aún hoy en día se la sigue recordando con mucho cariño.

«No fue una serie que terminara por caída, no fue una hostia», comentó Víctor Elías sobre el motivo de la cancelación de la ficción. «Hubo un agotamiento físico y mental», reconoce Antonio Resines. Hasta tal punto que incluso llegó a llamar a sus compañeros por los nombres de sus personajes: «Me estaba volviendo loco».

Además, Resines admitió por primera vez cuánto dinero se embolsaban algunos actores del reparto de ‘Los Serrano’, desvelando que cuanta más cuota de pantalla tenía un capítulo, más cobraba. «Algunos cobrábamos por puntos de ‘share'», confiesa el actor que se metió durante cinco años en la piel de Diego Serrano.

Antonio Resines revela lo que le dijo Vasile de ‘Los Serrano’

Los actores de ‘Los Serrano’ también recordaron el enorme éxito que supuso la serie. A raíz de esto, Antonio Resines recordó unas palabras que le dijo Paolo Vasile, entonces consejero Delegado de Mediaset, durante una comida: «Nos dijo que ‘Los Serrano’ es un arma de destrucción masiva. Era cuando la guerra de Irak».

Sobre el polémico final, en el que todo era un sueño de Diego, Antonio Resines tiene claro quien lo escribió: «Yo sé quien ha escrito ese final. No lo puedo decir. Son tres personas. Ese capítulo». Por su parte, Víctor Elías, que hizo de su hijo Guille en la serie, asegura que «era un final que se quería hacer para otra serie, y no se pudo, y lo colaron en esta. Recuerdo el día que Arantxa Écija nos llevó a una parte a contárnoslo y personalmente nos hizo mucha ilusión porque era revivir el primer día. Las condiciones…».

De la misma opinión es su compañera Natalia Sánchez, la recordada Teté: «Lo que nunca entendimos es, si lo probaron para otra serie, por qué no grabaron esa secuencia el primer día de grabación, la guardan, no nos dicen nada, y que la hubieran puesto al final. Pero grabarlo después fue raro… A mí me pusieron una venda…».

Jorge Jurado (Curro), el único que defiende el final

Y es que cabe recordar que en ese último capítulo, los niños ya no eran niños. Fran Perea, por ejemplo, tenía barba y no podía quitársela por una película que estaba rodando. Víctor Elías también tenía barba, mientras que Natalia Sánchez tenía pechos, que la vendaron para así hacer ver que estaba plana. Incluso los responsables de decoración subieron la mesa de la cocina donde desayuna la familia para que los jóvenes parecieran más pequeños.

Eso sí, algo bueno tuvo ese final, y que, a día de hoy, todavía se sigue recordando. «Lo peor ha sido el cachondeo durante veinte años», reconoce, entre risas, Antonio Resines. Si bien Belén Rueda cree que esa era la única manera de juntar a todos sus protagonistas, pues ella estaba muerta en la ficción. Jorge Jurado, quien hizo del hijo pequeño, Curro, es el único que defiende el final. «A alguien tenía que gustarle», ironiza Fran Perea.