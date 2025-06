Películas de estreno que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 6 al 8 de junio

Ya estamos en junio. Un pasito menos para llegar al verano, aunque las temperaturas ya empiezan a acompañar. El calor empieza a hacer de las suyas. La ropa se empieza a pegar al cuerpo. El sudor es nuestro peor enemigo. Y buscamos desesperados amigos con piscina. Pero también con plataformas si no las tenemos nosotros. Ya sabéis, Netflix, Disney Plus, Movistar Plus+, Prime Video o Filmin. Y en la lista de estrenos de hoy, tenemos un mix perfecto por si os gusta la variedad de géneros.

Este fin de semana podemos ver la nueva película de Antonio Resines, 'Mikaela', que el popular actor cántabro estrena para Netflix. Un thriller pasado por nieve con un Resines totalmente entregado. También podemos ver lo nuevo de Mel Gibson, que se pone tras las cámaras una vez más en 'Amenaza en el aire'; o la secuela del clásico de los 80 'Bitelchús', que pasó a llamarse directamente 'Bitelchús, Bitelchús'. Y hablando de clásicos de los 80, todos recordamos 'Depredador', ¿verdad? Pues Disney Plus nos trae una entrega de la saga, pero en formato animado. Y, para cerrar, tenemos una propuesta mucho más intensa con 'La tutoría', en Filmin, ganadora de la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes.

Mikaela

Sinopsis: En la víspera del día de Reyes una tormenta de nieve sin precedentes asola España. En medio del caos de una autopista colapsada, un grupo de atracadores aprovecha la oportunidad para asaltar un furgón blindado. A escasos metros se encuentra Leo, un policía en las últimas que no tiene nada que perder. Con la ayuda inesperada de una joven, tratarán de evitar que la banda huya con el botín en una persecución a contrarreloj en medio de la tempestad.

Daniel Calparsoro es uno de esos directores que tienen tablas más que suficientes para dirigir una buena película de acción. Si además colocas a Antonio Resines como protagonista, pues tienes entre manos una película, como mínimo, interesante. Aquí nos encontramos al veterano actor luchando contra una implacable tormenta que ríete tú de Filomena, y haciendo un poco de Liam Neeson. "Me tiré al barro unas cuantas veces, pero bien. Lo mejor de todo es que sí hizo frío, sí nevaba, sí llovia, y lo de la noche es brutal", contó el actor cántabro a Onda Cero. Una de esas películas que esperemos tengan repercusión en la plataforma.

Plataforma: Netflix

Amenaza en el aire

Sinopsis: Un piloto transporta en su avioneta a una teniente general que custodia a un testigo que va a testificar en un juicio contra la mafia. A medida que atraviesan las montañas de Alaska, las tensiones se disparan, ya que no todo el mundo a bordo es quien parece ser. Y a 3.000 metros de altura no hay escapatoria posible.

Mel Gibson es una de las figuras de Hollywood más problemáticas y polémicas de los últimos años. Acusado de homófobo, racista, antisemita... Cualquier apelativo que se os ocurra, Gibson ha protagonizado un titular por el que poder llamárselo. Pero, pese a todo, sigue trabajando y sigue lanzando películas. Aunque ya sin el brillo de antes. 'Amenaza en el aire' es su último film hasta la fecha, dirigido por él y protagonizado por Mark Wahlberg y Topher Grace. Aunque no ha gozado de las buenas críticas que sí tuvieron sus anteriores títulos. "Como director, siempre fui muy fan de 'Braveheart', 'Apocalypto', 'Hasta el último hombre', 'La pasión de Cristo'... Es uno de los directores de mayor talento", confesó Wahlberg a Acción. Sus ganas de trabajar con Gibson eran inmensas. Lástima que el resultado se haya quedado a medio gas.

Plataforma: Prime Video

Bitelchús, Bitelchús

Sinopsis: Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con los problemas que se avecinan en ambos reinos, es sólo cuestión de tiempo que alguien diga el nombre de Bitelchús tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos.

Una secuela que ha tardado décadas en llegar a buen puerto, pero que no por ello es peor. De hecho, es mucho más entretenida que la película original. Con Tim Burton de nuevo en la dirección, y con el regreso de Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara, 'Bitelchús Bitelchús' es una muy digna secuela, ampliando mucho más el universo creado con la primera. Ahora tenemos de protagonista a Jenna Ortega, la chica de moda, obviamente con un estilo gótico tan característico del director. Los efectos especiales, en su gran mayoría prácticos, funcionan muy bien. Y la presencia de Monica Belluci siempre suma. Quizá la falte algo de encanto en algunos momentos del metraje, pero el magnetismo que desprende Michael Keaton sigue siendo tan brutal que da igual.

Plataforma: Movistar Plus+

Predator. Asesino de asesinos

Sinopsis: Película de episodios de la franquicia "Predator", que coloca al personaje en tres periodos diferentes: vikingos, samuráis y la II Guerra Mundial Kim.

Es curioso y reconfortante a la vez que una saga como la de 'Predator', con más de treinta y cinco años a sus espaldas, siga buscando reinventarse continuamente. Si ya nos encandiló 'Prey' llevando al mítico alien a las llanuras americanas y enfrentándolo a los comanches, ahora llega esta nueva entrega, completamente animada y con Michael Biehn doblando uno de los personajes. ‘Depredador’ fue uno de los grandes éxitos de los 80, lanzó la carrera de Arnold Schwarzenegger y fue el inicio de una franquicia irregular pero tremendamente divertida. De seguir teniendo éxito, vamos a tener Predators para rato. Y eso es precisamente lo que queremos.

Plataforma: Disney Plus

La tutoría

Sinopsis: Armand, un niño de 6 años es acusado de traspasar ciertos límites con su amigo y compañero de clase Jon. Nadie sabe exactamente lo que ha ocurrido, así que la dirección del colegio convoca a los padres para discutir el tema, desencadenando un agitado conflicto que pondrá sobre la mesa cuestiones como la sexualidad en la infancia, la culpabilidad o la complejidad de las zonas grises que existen entre la violencia y el juego.

Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes de 2024. Dirigida por Halfdan Ullmann, nieto de la actriz y directora Liv Ullmann y del oscarizado Ingmar Bergman, este thriller dramático es una crítica social ácida y dura contra nuestro sistema de valores. Un relato que reflexiona sobre los problemas comunicativos entre niños y adultos, algo tan de moda gracias a la brutal ‘Adolescencia’. “Crecí rodeado de historias y de cine, pero también de silencios. Me interesaba cómo, a veces, en las reuniones de adultos, lo más importante es lo que no se dice”, explicó su director durante la presentación de la película en el festival. Como protagonista tenemos a Renate Reinsve, a la que conocimos gracias a la genial ‘La peor persona del mundo’.

Plataforma: Filmin