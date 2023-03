Jenna Ortega atiza contra su serie ‘Miércoles’ y todo lo que vivió en el rodaje en Netflix

La actriz Jenna Ortega desvela sus desavenencias con el equipo de guionistas de su serie ‘Miércoles’, que ya prepara su segunda temporada en Netflix.

Jenna Ortega ya empezaba a tener una carrera muy interesante como actriz, con películas como ‘X’. Pero se convirtió en un icono internacional gracias a su interpretación de Miércoles Addams en uno de los últimos éxitos de Netflix: ‘Miércoles‘, que se estrenó el pasado mes de noviembre de 2022. Pero lo que no sabíamos hasta ahora era que quizá le debamos a Ortega un poco más de lo que pensábamos.

Según ha confesado en Armchair Expert, podcast de Dax Shepard, la actriz tuvo que meter mano en los guiones de la serie para que se adecuaran más a su personaje. «Nunca he tenido que ponerme tan firme en un plató. Todo lo que Miércoles hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje«, ha empezado explicando.

«Que Miércoles estuviera en medio de un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una línea de diálogo sobre el vestido que tenía que llevar al baile del colegio, y ella decía: ‘Oh Dios mío. Me encanta. Ugh, no me creo que haya dicho eso. Me odio a mí misma’. Claro, y yo ahí tenía que decir que no», ha sentenciado.

La actriz tenía muy claro cómo tenía que ser su personaje, y qué cosas podía decir y cuáles no. «Acabé siendo súper protectora del personaje. No podías tener una historia y que no hubiera arco emocional, porque entonces se hace aburrido y a nadie le gustas. Cuando eres pequeño y dices cosas ofensivas, es divertido y tierno. Pero cuando eres adolescente, es desagradable y lo sabes».

Así que confiesa que hubo ciertos problemas con los guiones de ‘Miércoles’. «Antes de leerlos, yo creía que iba a ser una serie mucho más oscura de lo que acabó siendo. Y cuando leí todo me di cuenta de que iba dirigida a una audiencia mucho más joven».

Lo que no había tampoco contado hasta ahora era que hubo momentos en los que fue «muy poco profesional» ya que cambió muchos diálogos de los guiones que le llegaban. «Había veces que me preguntaban por una escena en concreto y claro, yo tenía que reunirme con el equipo de escritores y explicarles por qué había ciertas cosas que no podía hacer».

Jenna Ortega para rato

Pese a todo, la serie fue un éxito brutal, y ya tiene confirmada su temporada 2, aunque todavía no ha comenzado su rodaje. Seguramente debido a la apretadísima agenda de Jenna Ortega, que no solo tiene ‘Miércoles’ entre manos, sino que además es una de las protagonistas de la nueva trilogía de la saga de terror ‘Scream’. Y justo este viernes estrena una nueva entrega, ‘Scream VI’, en la que da vida a Tara Carpenter y su nueva vida en Nueva York tras los ataques sufridos en la anterior película.

Es verdad que la serie basada en la joven Miércoles Addams podría pecar de no ser lo suficientemente oscura como su protagonista. Pero el equilibrio en el tono, los personajes secundarios y, sobre todo, la personalidad del personaje principal, convirtieron a la serie en uno de los éxitos más apabullantes de la historia de Netflix. Bienvenidos sean los cambios en el guion.