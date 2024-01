Listado completo de todas las nuevas series que Netflix estrena este 2024

Ya está aquí el nuevo año, y os deseamos un 2024 repleto de buena suerte. Tras traeros el listado de los mejores estrenos de Amazon Prime Video este año, hoy como regalo por el Día de Reyes os contamos las series más esperadas de Netflix de este 2024.

Sí, en la lista faltan unas cuantas fechas por confirmar, pero teorizamos un poco sobre qué fecha será la más probable para que nos lleguen esas series que esperamos como agua de mayo. Así que encontrareis desde lo nuevo de Sofia Vergara, que es lo primero que veremos, hasta la nueva serie española de Álvaro Rico, pasando por dos de las mejores series de animación de la historia. Abrochaos los cinturones y acompañadnos en este repaso de lo mejor de este 2024:

Griselda

La primera gran serie que nos llega este 2024 de la mano de Netflix es el regreso de Sofía Vergara al mundo televisivo. La mítica Gloria de ‘Modern Family‘, que tantas veces hablaba sobre su surrealista pasado en Colombia, aquí hace honor a todas sus historias, pero convirtiéndose en la líder de unos cárteles más rentables de la historia. La que apoyara a Pablo Escobar en sus inicios, Griselda Blanco, fue implacable y muy lista para los negocios. Y quien mejor que Sofía Vergara para darle vida. Completan el reparto Vanessa Ferlito, José Zúñiga, Alberto Amman, Alberto Guerra, Paulina Dávila y ojo, la cantante Karol G.

Fecha de estreno: 25 de enero

Avatar. La leyenda de Aang

Preparaos para la que puede ser la serie más importante de 2024. ¿Por qué? Porque está basada en una de las mejores series de animación de la historia. En serio, no exageramos. Tuvo una adaptación a cine con M. Night Shyamalan a los mandos, pero entre los recortes y su fallo de visión, no acabó de funcionar de ninguna forma. Así que ahora confiamos en esta nueva adaptación. Sobre todo después de ver el gran trabajo de la plataforma con ‘One Piece‘. Las primeras imágenes, y sobre todo el reparto, ha gustado a los fans más acérrimos (polémicas tuiteras aparte), así que estamos con ganas de más. De mucho más. El reparto está compuesto por Dalla Liu, Ian Ousley, Tamlyn Tomita, Daniel Dae Kim, Paul Sun-Hyung Lee y Ken Leung.

Fecha de estreno: 22 de febrero

Los Bridgerton (Temporada 3)

Shonda Rhimes es una de las creadoras más interesantes de los últimos años. Sobre todo porque ha sabido dar con la tecla necesaria para gustar al público. Sus historias conectan con la audiencia como pocas lo hacen, y ahí está el más reciente ejemplo de ‘Los Bridgerton’. Incluso su spin-off, ‘La Reina Carlota‘, hizo unos números de escándalo. Porque ha creado un mundo, basándose en la saga literaria de Julia Quinn, que tiene multitud de personajes interesantes. Y cada episodio que lo vemos, lo demuestra más.

Esta temporada 3 se dividirá en dos partes (algo que puso de moda la anterior temporada de ‘Stranger Things’) y se centrará en un nuevo libro, contándonos el romance entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Feartherington (Nicole Coughlan).

Fecha de estreno: 16 de mayo / 13 de junio

Arcane: League of Legends (Temporada 2)

‘Arcane’ vuelve este 2024. / NETFLIX

Si más arriba hablábamos de ‘Avatar. La leyenda de Aang’ como una de las mejores series de animación de la historia, ahora tenemos que incluir en ese top a ‘Arcane’. Su estilo de animación, su historia adulta y su universo hicieron de la primera temporada algo arrollador. Hemos tenido que esperar, pero por fin podremos ver la segunda temporada, y seguir las tramas de Jynx, Vi, Caitlin o Viktor. Una de las mejores adaptaciones llevas a cabo por Netflix, y que se ha convertido por derecho propio en uno de los estrenos más esperados de 2024.

Fecha de estreno: 12 de noviembre

El juego del calamar (Temporada 2)

El juego del calamar

Quizá aquí es tirar mucho de optimismo, pero si todo va bien, podríamos tener una nueva temporada a finales de 2024 o comienzos de 2025. Lo bueno de que tu mayor éxito sea una serie coreana es que no le afectó la huelga de actores y guionistas, por lo que el proyecto sigue su curso. Aunque eso sí, en total y absoluto secreto. Poco se sabe de la trama de esta segunda temporada, más allá del reparto anunciado en el evento TUDUM de Netflix. Confiamos en su creador, Hwang Dong-hyuk, para que las cosas vuelvan a su cauce después del ‘Juego del calamar: el desafío‘, y se caracterice de nuevo por esa brutal crítica al capitalismo y al endeudamiento crónico de la sociedad coreana.

Fecha de estreno: sin confirmar

You (Temporada 5)

Joe eligiendo nueva víctima. / NETFLIX

¿Llegará por fin el desenlace definitivo a la historia de Joe? Porque lo que parecía una serie de pocas temporadas y con un final cerrado ha seguido alargando su trama hasta llegar a las cinco temporadas. Y eso en años de Netflix es como llevar diez. Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Luca Padovan, Victoria Pedretti, Nicole Kang, Kathryn Gallagher, Victoria Cartagena, Daniel Cosgrove y Ambyr Childers son los protagonistas de ‘You’, que poco a poco ha ido encontrando paralelismos con ‘Dexter’. Y también multitud de otras series sobre locos psicópatas. Aunque cuidado con romantizar ciertos comportamientos…

Fecha de estreno: sin confirmar

Stranger Things (Temporada final)

Logo de Stranger Things 5. / NETFLIX

Al igual que ‘El juego del calamar’, esta temporada de ‘Stranger Things’, la cinco, no tiene aún fecha de estreno. Depende de Netflix el darse prisa o no para que sus protagonistas no estén demasiado crecidos (que ya lo están). Aunque a la plataforma le vendrá bien dejar pasar un tiempo, sobre todo por la polémica con Noah Schnapp y su posicionamiento a favor de Israel en el conflicto con Palestina. Las redes se apresuraron a cancelarle y ahora su imagen no es que esté muy bien…

Además, el rodaje iba a comenzar este pasado mes de junio, y tuvo que retrasarse por las huelgas de guionistas y actores. Así que a paso lento. Quizá nos llegue esa última temporada a finales de año o incluso a principios de 2025.

Fecha de estreno: sin confirmar

El problema de los tres cuerpos

Una fecha grabada a fuego. / NETFLIX

El primero de los libros de la trilogía literaria ‘El recuerdo del pasado de la Tierra’, escrita y concebida por el autor chino Liu Cixin. Uno de los best-sellers de ciencia-ficción más famoso de los últimos años. Su historia es densa y repleta de aristas. Y quien mejor que Benioff y Weiss (los creadores de ‘Juego de Tronos’) para darle una nueva vida, en formato serie esta vez. En la única imagen que se ha compartido de la serie, se ve la fecha de 21 de marzo de 2024. Pero hasta donde sabemos, no es la definitiva del estreno. Podría serlo, por supuesto, pero también podría ser la fecha en la que veamos su primer tráiler. Netflix jugando a despistar.

Fecha de estreno: sin confirmar

El Jardinero

Los protagonistas de ‘El Jardinero’. / NETFLIX

La primera serie española de la lista. Aunque no hay fecha aún de estreno confirmada, el rodaje comenzará este mes de enero, así que presumiblemente nos llegará en el último trimestre del año. Un nuevo thriller de Netflix marca de la casa, que cuenta entre sus protagonistas con Álvaro Rico (‘Hasta el cielo‘, ‘Sagrada Familia‘), Cecilia Suárez (‘Alguien tiene que morir’) y Catalina Sopelana (‘Modelo 77’). Además, la serie ha sido creado por Miguel Sáez Carral y cuenta con Mikel Rueda (‘Vestidas de azul‘) en la dirección.

Fecha de estreno: sin confirmar

Miércoles (Temporada 2)

Jenna Ortega volverá como Miércoles. /NETFLIX

Uno de los grandes éxitos recientes de Netflix es ‘Miércoles‘, que ha consolidado la carrera de Jenna Ortega como una de esas nuevas estrellas de Hollywood. La serie creada por Al Gough y Miles Millar, creadores de ‘Smallville’, dio en el clavo al abordar la figura de Miércoles Addams, y TikTok hizo el resto. La segunda temporada, eso sí, está siendo movidita. Entre la firma del contrato de la ahora superestrella Jenna Ortega, la huelga de Hollywood, y su cambio de localización a Irlanda, han llevado su rodaje a abril de 2024. Hay rumores de una fecha de estreno cercana a noviembre. Pero por ahora no hay confirmación oficial… y será apurar mucho. Por si acaso, la metemos en la lista.

Fecha de estreno: sin confirmar

The Umbrella Academy (Temporada 4)

Los protagonistas de ‘The umbrella academy. /NETFLIX

La historia de la familia Hargreeves, basada en las novelas gráficas ‘The Umbrella Academy’ creadas por Gerard Way y Gabriel Bá, ha sido uno de los valores seguros de Netflix. No solo por su casting, repleto de carisma, sino por su acabo visual y su historia retorcida. Pese a ello, la tercera temporada no cumplió las expectativas. Aun así, Netflix confirmó su cuarta temporada allá por octubre de 2022. Los nuevos episodios presumiblemente deberían haber llegado este año, pero la huelga trastocó todo, así que parece que tendremos nuevas historias de la familia más disfuncional que conocemos este 2024.

Fecha de estreno: sin confirmar

Vikings: Valhalla (Temporada 3)

¿Preparados para una última batalla? / NETFLIX

Aunque todavía no está la fecha de estreno confirmada, sí sabemos que esta temporada será la final de la historia de nuestros vikingos favoritos. Así lo comunicó el productor Jeb Stuart a mediados de 2023. Netflix no está del todo contenta con las audiencias del spin-off de ‘Vikings’ y ha decidido cancelarla, mucho antes de darle tiempo a sus creadores a contar las historias que se guardaban en la recámara. De todos modos, esta última temporada promete ser espectacular, al menos en el terreno visual. Presumiblemente debería llegar al comienzo del verano de 2024.

Fecha de estreno: sin confirmar