El actor David Harbour ha desvelado muchas novedades de ‘Stranger Things 5’ en Netflix durante Middle East Film & Comic Con.

‘Stranger Things‘ es quizá la serie más importante y famosa de Netflix desde que la plataforma de streaming inició su desembarco internacional. La serie de ciencia ficción estrenó su primera temporada allá por 2016 y, siete años después, sigue intacto con su impacto cultural.

Después del éxito que fue su temporada 4 este pasado verano, la plataforma de streaming tiene por delante una tarea titánica: darle un final digno a la historia. Y siempre es difícil cerrar una ficción de estas proporciones. Llevábamos meses sin novedades sobre la temporada 5 y ahora, gracias a uno de sus protagonistas, David Harbour, sabemos un poquito más sobre lo esperar.

Durante la Middle East Film & Comic Con que tiene lugar en Abu Dhabi (sí, de repente es un poco random), David Harbour, que da vida al shérif Hopper, ha hablado sobre la serie de Netflix, desvelando cuándo empezarán a rodar la quinta temporada de ‘Stranger Things’. «Estamos empezando la quinta temporada. Tengo un par de meses más para entrenar. Empezamos a rodar en junio y será la última temporada», ha adelantado.

Pero no es lo único que ha contado. Harbour ha comparado su entrenamiento para la temporada 4 con lo que está haciendo en la actualidad, ya que el personaje, físicamente, cambiará mucho entre ambas. «Hice mucho entrenamiento para la cuarta temporada. Hopper estaba en una posición muy específica, esa prisión rusa. Se trataba de hacer de él un tipo diferente y de despojarse de una capa de sí mismo física, mental y emocionalmente. Pero ahora está de vuelta en la ciudad, está de vuelta en América donde tienen hamburguesas con queso, así que estará bien alimentado», ha añadido.

Aunque la trama de la prisión rusa fue la más criticada por los fans de la producción de Netflix, es verdad que nos dio un enfoque diferente del shérif, y al parecer, el personaje va a seguir por ahí. Al menos, podemos esperar una mezcla del Hopper de las primeras temporadas con este nuevo Hopper mucho más duro y decidido.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

¿Qué pasará en la temporada 5 de ‘Stranger Things’?

Aunque todavía no se ha filtrado nada del posible argumento del final de ‘Stranger Things’, los hermanos Duffer, creadores de la ficción, sí que han hablado de lo que podemos esperar y lo que no. Y han tratado de ser de lo menos crípticos: «Estamos haciendo todo lo posible para resistirnos a agregar nuevos personajes para la temporada 5. Estamos tratando de no hacerlo para poder centrarnos en los personajes originales. Cada vez que presentamos un nuevo personaje queremos asegurarnos de que sea una parte integral de la narrativa».

Y, aunque no vayamos a tener en un principio personajes nuevos, sí que podríamos esperar el regreso de otros que, lamentablemente, fallecieron en la serie de Netflix. Como por ejemplo el favorito de los fans Eddie Munson, y así lo dejó caer el productor de la serie Shawn Levy. «Mucha, muchísima gente, ni siquiera puede soportar la idea de una temporada 5 sin alguna excusa para la presencia de Eddie. Es muy poco probable. Muy improbable. Pero te escuchamos, mundo. Lo sabemos. Estáis obsesionados con Eddie. Nosotros también«.

Pero no solo tendremos en el futuro cercano una temporada 5 de ‘Stranger Things’ sino que, hace poco, se confirmó una precuela en forma de musical que llegará a finales de 2023 al West End londinense.