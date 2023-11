Murcia, protagonista inesperada del reality de ‘El juego del calamar’: hay estupor en redes

Este pasado 22 de noviembre llegó a Netflix uno de sus reality más esperados. Basado en la popular serie coreana ‘El juego del calamar‘, la plataforma de streaming estrenó una vuelta de tuerca a la ficción, creando un reality igual al que vimos en la serie. A ver, igual igual tampoco. Al menos aquí los concursantes no mueren. Aunque algunos han estado a punto, ya que muchos han denunciado las condiciones pésimas del programa, incluso con casos de hipotermia y negligencias médicas varias. Pero, dejando las polémicas atrás, ‘El juego del calamar: el desafío‘ es un programa entretenido y repleto de aristas, con una introducción que… bueno, precisamente de eso queremos hablaros.

En la intro del programa, vemos varias imágenes de lugares diferentes alrededor del mundo. Chicago, New York, Londres, Río de Janeiro… solo que la ciudad brasileña que nos dio la mejor película de Marisol no es lo que parece. Porque lo que se supone es el Cristo Redentor de Río de Janeiro es en realidad el Cristo de Monteagudo de Murcia. Cualquiera podría llevarse las manos a la cabeza con este error tan monumental. Pero no es la primera vez que pasa algo similar con una producción norteamericana. Recordemos que, en la película ‘El exorcista del Papa, con Russell Crowe, Segovia tiene mar. O confundir las Fallas con la Semana Santa en ‘Misión Imposible 2’.

Es verdad que en la intro de ‘El juego del calamar: el desafío‘, es fácil equivocarse, ya que los dos Cristos son muy similares entre sí. Aunque solo hay que fijarse un poco. La escultura de Murcia tiene 14 metros de altura y fue diseñada en 1951 por el escultor Nicolás Martínez. Y claro, las redes se han encargado de señalar el error garrafal de Netflix.

Si en ‘El juego del calamar’ hubieran metido el Churro Media Manga que se jugaba en Murcia no hubieran necesitado gente con pistolas para matar a los perdedores. — johntones.bsky.social (@johntones) October 5, 2021

Ojo, que @NetflixES @netflix ha usado la imagen del Cristo de Monteagudo de #Murcia como reclamo en su el Juego del Calamar "el desafío" pic.twitter.com/Z4y5uhOyvE — Daniel 🍏 (@danielts62) November 22, 2023

Será Juegos del Calamarcico… con tomate pera de la huerta murciana. https://t.co/ASVJa0laWF @laverdad_es — Antonio Botías (@antoniobotias) November 26, 2023

el cristo de monteagudo (murcia) en el reality de el juego del calamar de netflix



medescojono pic.twitter.com/roybQE9OQI — yuseemi (@josemisocialmed) November 26, 2023

No sé si es intencionado o un error con Río de Janeiro… pero Monteagudo #Murcia es la primera imagen del Juego del Calamar en @NetflixES junto con ciudades como Sídney, Chicago, Nueva York o Londres🤣😍 pic.twitter.com/qufA2tMMIg — Antonio Gregorio Martínez (@ANTONIOGREMA) November 25, 2023

¿De qué va ‘El juego del calamar: el desafío’?

Inspirada en la serie ‘El juego del calamar’, los concursantes de la vida real compiten en una serie de juegos infantiles por un premio en metálico. Sus estrategias se pondrán a prueba, mientras a su alrededor se eliminan competidores.

Netflix prepara ‘El juego del calamar 2’

Netflix anunció en su evento de TUDUM que la segunda temporada de ‘El juego del calamar’ por fin estaba en marcha. Aunque todavía no se ha empezado a rodar, y ni siquiera hay datos sobre la historia, sí que tenemos los nombres del reparto. Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon y Yang Dong-Guen. Estos se unen a los que regresan: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun y Gong Yoo.

La temporada 2 de ‘El Juego del Calamar’ puede ir por cualquier camino, porque podría llevar el juego a otros países. Pero la teoría más plausible es que sigamos al personaje principal, Seong Gi-Hun, tratando de destruir a la organización que ha arruinado la vida de tantísimos coreanos.