‘El juego del calamar’ ya tiene fecha para su regreso en Netflix con su polémico reality

Hoy en día no hay nadie que no conozca la serie de ‘El juego del calamar‘. La ficción surcoreana se convirtió en un fenómeno global, e impactó de una forma increíble. Ya no solo en forma de memes y posts en redes sociales, sino análisis de su metáfora de la lucha de clases, grandes premios a los actores e incluso disfraces de Halloween. Un éxito incontestable de Netflix. La plataforma ha querido seguir explotando la historia y no solo realizó un remake coreano, o prepara la segunda temporada, sino que también tiene entre manos un reality basado en la serie.

Sí, sí. Un reality igual al que vemos en ‘El juego del calamar‘. Lleva preparándolo más de un año y, tras muchas idas y venidas, al fin ha anunciado la fecha de estreno en la que podremos verlo. Eso sí, rodeado de polémica, porque ha habido acusaciones de maltrato e incluso de amaños contra la compañía. ¿Será verdad? ¿O todo será una elaborada estrategia de marketing?

Fecha de estreno del reality ‘El juego del calamar: El desafío’

Netflix lleva tiempo queriendo apostar por los reality en su plataforma. El último en llegar fue el también polémico ‘Falso Amor‘, ya que usaba Inteligencia Artificial para engañar a los concursantes. No tuvo la repercusión esperada, y desde la plataforma esperan conseguirlo con ‘El juego del calamar: El desafío’.

Con un tuit en el que desvela el impresionante premio para el ganador o ganadora final, 4,56 millones de dólares, Netflix ha confirmado la fecha de estreno: 22 de noviembre.

456 personas reales.

4,56 millones de dólares.

El reality 'El juego del calamar: El desafío'' llega el 22 de noviembre 🦑 pic.twitter.com/JyPR35cZu8 — Netflix España (@NetflixES) September 22, 2023

Heridas, desmayos y rumores de amaño

«Realmente no fue un concurso. Era un programa de televisión, y básicamente éramos los extras del programa«, afirmaban varios de los concursantes cuando finalizó el rodaje. Muchos de ellos se quejaron de la dureza de las pruebas, acusando a Netflix de lavarse las manos y de tratarlos con demasiada crueldad. Aunque Netflix ha negado en todo momento las acusaciones.

«Nos preocupamos profundamente por la salud de nuestro elenco y equipo, y la calidad de este programa. Cualquier acusación de que la competición está amañada o los informes de daños graves a los jugadores son simplemente falsos. Hemos tomado todas las precauciones de seguridad apropiadas, incluido el cuidado posterior de los concursantes, y un árbitro independiente supervisa cada juego para garantizar que sea justo para todos».

Pese a todo, los concursantes siguieron cargando contra el concurso. «Fue la cosa más cruel y mezquina por la que he pasado. Era como en una carrera de caballos humanos, y nos trataban como caballos en una carrera ya arreglada«. En declaraciones a Rolling Stone, los concursantes hablaba de médicos teniendo que intervenir en pruebas sufridas a temperaturas demasiado bajas, llegando a durar hasta 9 horas.

Pero lo que más ha traído de cabeza a Netflix han sido las acusaciones de amaños. “Un chico estaba sentado en la línea de meta, estaba llorando, las cámaras lo enfocan y está esperando a su madre, que también participa. Agregaron más tiempo al reloj para que ella cruzara, porque era una de las que querían que siguiera”.

Sea como fuere, el polémico concurso llegará este 22 de noviembre, y desde la plataforma esperan un éxito total, sobre todo para preparar el terreno para la temporada 2 de ‘El juego del calamar’.

¿Cuándo veremos la temporada 2 de ‘El juego del calamar’?

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les espera un tentador premio y desafíos letales. Una trama sencilla que esconde un macabro juego que pondrá al límite a todos los concursantes. En la temporada 2, el superviviente Seong Gi-Hun busca destruir a la organización por todos los medios posibles. ¿Lo conseguirá?

Netflix aprovechó su evento TUDUM para anunciar los fichajes de esta nueva temporada, pero la sinopsis aún permanece totalmente en secreto. Solo el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk, ha lanzado algunas pistas sobre lo que veremos, como por ejemplo, que podríamos saber más sobre el policía Hwang Jung-ho, o sobre su hermano, el líder del juego.