Netflix sorprende con este tráiler de ‘El juego del calamar 2’ y hay importantes novedades

¿Quién le iba a decir a Netflix hace unos años que, una de las series que se iba a convertir en su imagen de marca iba a ser una ficción coreana llamada ‘El juego del calamar’? Bueno, ni Netflix lo vio venir, ni nosotros. La serie de Hwang Dong-hyuk se convirtió en un auténtico fenómeno global. Si hasta los adolescentes se quieren disfrazar de los personajes de tu serie en Halloween, es que algo has conseguido. Al menos, tener un impacto cultural mínimo. Y eso consiguió, y sigue consiguiendo a día de hoy. Netflix sabe que tiene entre manos la gallina de los huevos de oro y, en su evento anual para presentar sus próximos proyectos, TUDUM, ha hecho un hueco para presentar el primer avance de ‘El juego del calamar 2‘.

Aunque es verdad que han sido un poco tramposos. ‘El juego del calamar 2’ ni siquiera ha comenzado a rodarse aún. Las vueltas con el guión y con la mejor historia para continuar han sido importantes. Hwang Dong-hyuk no tenía muy claro si seguir o no, pero ¿cómo ibas a negarte con el éxito sin precedentes de la primera temporada? Y, pese a que no nos han desvelado aún nada (luego teorizaremos), sí que nos han dado a lo que agarrarnos: los nuevos fichajes de esta temporada 2.

Reparto ‘El Juego del Calamar 2’

En esta nueva temporada, de la que aún no tenemos mucha información, hay importantes fichajes, pero también esperados regresos, como debe ser. La vuelta más obvia es la de Lee Jung-jae, que interpreta a Seong Gi-Hun, el protagonista de la historia. Después de arruinarse por meterse de lleno en el mundo de las apuestas, acaba en el despiadado juego, tratando de sobrevivir a toda costa. Al final, se convierte en el ganador, y consigue destapar los tejemanejes de Oh Il-Nam, el diseñador del juego, y que se había hecho pasar por un concursante de avanzada edad.

Lee Jung-jae saltó a la fama internacional con ‘El juego del calamar’, ganando su primer premio Emmy y siendo nominado al resto de grandes premios de televisión. Pero no solo internacionalmente, sino en su propio país, protagonizando películas como ‘Hunt. Caza al espía’, una de las películas más taquilleras de la historia de Corea del Sur. E incluso estará en ‘The Acolyte’, uno de los próximos proyectos del mundo Star Wars.

Lee Jung-jae, en ‘El Juego del Calamar’. / NETFLIX

También regresa Lee Byung-hun, que interpreta a El Líder, la persona en la sombra que maneja los hilos del juego, y que ayuda a los ricos a que disfruten de las mayores comodidades mientras lo presencian. En realidad, es Hwang In-ho, hermano desaparecido del policía Hwang Jun-ho (interpretado por Wi Ha-jun, que también regresa a la serie). Y es que In-ho fue el primer ganador de los juegos y ahora se ha convertido en su auténtico dueño.

Su hermano, el policía Jun-ho, terminaba la temporada de la serie cayendo por un acantilado tras haber sido disparado por El Líder. Pensábamos que no habría sobrevivido, pero si va a regresar el actor, está claro que tenía un as guardado bajo la manga, ya que no tendría mucho sentido que solo regresara para flashbacks.

Y otro que también regresa es Gong Yoo, que dio vida al hombre trajeado que atraía a los desesperados a través de un macabro juego de cartas. Gong Yoo es una estrella en Corea del Sur, y tras ‘El Juego del Calamar’ también participó en otra serie de Netflix, aunque no tuvo el éxito esperado: ‘Mar de la tranquilidad’.

Gong Yoo, el hombre misterioso. / NETFLIX

Nuevos fichajes ‘El Juego del Calamar 2’

Pese a que Netflix haya compartido los nombres (y las caras) de estos nuevos fichajes, no ha desvelado ni un solo dato sobre qué papel interpretarán. Aunque el guión ya está cerrado, el rodaje de ‘El Juego del Calamar 2’ aún no ha comenzado. Netflix, como siempre, queriendo guardar todo hasta el último momento. Top secret.

El primer actor que vemos en el avance de Netflix es Yim Si-Wan. Este actor se ha especializado en k-dramas, y muchos de los cuales podemos encontrar en Netflix actualmente. Como, por ejemplo, ‘El amor es la meta’; la película ‘Identidad Desbloqueada’ o ‘Vida Incompleta‘, en la que comparte protagonismo con Kang Ha-Neul. Este es otro de los nuevos fichajes de ‘El Juego del Calamar 2’.

A esos dos nuevos rostros de la serie, se unen Park Sung-Hoon y Yang Dong-Guen. Sung-Hoon ha protagonizado series como ‘Caballero Negro’ o ‘Celos Encarnados’. Mientras, Dong-Geun es uno de los actores mejor pagados de Corea, y considerado uno de los más rentables del país.

¿De qué va ‘El Juego del Calamar 2’?

La trama de la primera temporada es sencilla: Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

Pero esta temporada 2 de ‘El Juego del Calamar’ puede ir por cualquier camino. Una de las teorías afirma que podríamos conocer el juego en otros países. Pero la más plausible es que sigamos al personaje principal, Seong Gi-Hun, tratando de destruir a la organización que ha arruinado la vida de tantísimos coreanos.

El rodaje ni siquiera ha comenzado, por lo que esperamos que los nuevos episodios lleguen hacia mediados del 2024. Sin duda, la temporada 2 va a ser una de las series más esperadas del año que viene.