La lista completa de nuevas series que Amazon Prime Video estrena este 2024

Acaba de terminar un año y ya estamos deseando ver los estrenos del siguiente. El mundo de entretenimiento ha cambiado en la última década, con la irrupción de las plataformas de streaming, y nosotros con él. Porque ahora tenemos al alcance de nuestra mano todo el contenido que queramos, y sí, eso nos ha vuelto mucho más ansiosos. Y como nosotros somos iguales, pues nos adelantamos para traerte una lista de lo que no puedes perderte este 2024 en la plataforma de Amazon Prime Video.

Aunque todavía no hay muchas novedades sobre esos grandes proyectos de Prime Video, sí que hemos podido destacar unos cuantos títulos que os van a hacer la boca agua. Como, por ejemplo, el regreso de Antonio Resines, y encima acompañado de su gran amigo Jorge Sanz. Pero es que también tenemos una nueva adaptación del popular héroe ‘El Zorro’, esta vez con la cara de Miguel Bernadeau. Y hablando de adaptaciones, en febrero nos llega la esperadísima ‘Reina Roja‘, y en abril ‘Fallout’, que adapta uno de los videojuegos más populares de la historia.

Serrines, Madera de actor

Esta es la primera gran serie de Prime Video que nos llega este 2024, y encima tiene de protagonista al gran Antonio Resines, que está de vuelta tras su paso por la UCI el pasado año por complicaciones derivadas del COVID 19. Pero gracias a nuestro maravilloso sistema sanitario, Resines consiguió recuperarse, y ha vuelto con ganas de seguir trabajando. Después de la divertidísima y tierna ‘Sentimos las molestias‘, ahora añade a sus proyectos una nueva serie para Amazon Prime Video. En ella, da vida a un actor totalmente opuesto a él, en una comedia cínica y ácida sobre el mundo del espectáculo.

Además, Resines estará apoyado por Jorge Sanz, Lucía de la Fuente, Marta Flich, Luis Bermejo, Teté Delgado, Jaime Pujol, María Morales, Ginés García Millán, Carmen Ruiz, Canco Rodríguez, Jesús Castejón, Mar Abascal y Ana Morgade.

Fecha de estreno: 12 de enero

Zorro

Pero es que este mes de enero nos llega otra gran apuesta de Amazon Prime Video, y una de las más curiosas: una nueva adaptación del popular héroe pulp ‘El Zorro‘. Y sustituyendo a Antonio Banderas (el papel que le convirtió en la superestrella que es hoy), nos encontramos con Miguel Bernadeau dando vida al justiciero Diego De la Vega. Bernadeau vuelve a un papel protagonista tras ‘La última’, la serie que protagonizó con su pareja de entonces, la cantante Aitana.

Tratando de actualizar un poco el mito, Bernadeau se echa a la espalda al personaje en una serie de aventuras que promete mezclar acción y romances tórridos para encandilar a los espectadores. Además, cuenta con el regreso televisivo de Rodolfo Sancho, que dará vida al villano, tras la polémica con su hijo Daniel Sancho. Un cóctel explosivo que promete darnos una buena dosis de aventuras con aroma nostálgico.

Fecha de estreno: 25 de enero

Expatriadas

Dirigida por Lulu Wang (‘The Farewell’), la serie ‘Expatriadas’ es otro de los estrenos más esperados, y cómo no va a serlo si tiene a Nicole Kidman como protagonista y productora del proyecto. ‘a serie ‘Expatriadas’ nos lleva a Hong Kong, y nos muestra a lo largo de seis episodios, a un grupo de mujeres y cómo se enfrentan a una tragedia familiar que las unirá de formas que no esperaban. Es un drama de cocción lenta, que se centra más en presentar a los personajes y explicarnos sus motivaciones, que en la acción de la trama. Además, con el telón de fondo inigualable que es el Hong Kong multicultural de los últimos años.

Basada en la novela ‘The Expatriates’, de Janice Y. K. Lee, Nicole Kidman se hizo con los derechos y luchó para convencer a Wang para que aceptara el proyecto. «Recuerdo que pensé: ‘es una visionaria. Ahora solo tengo que convencerla de que lo haga. Y hubo que insistir bastante». Y cualquier proyecto en el que se embarque Nicole Kidman, tiene toda nuestra atención. Además, hace poco anunció el regreso de ‘Big Little Lies’ para una tercera temporada. Así que tenemos contenido de la actriz australiana (o hawaiana, como reveló hace unos años) para rato. Id preparando las palomitas.

Sr. y Sra. Smith

Al leer el título pensaréis que hablamos de la película de Angelina Jolie y Brad Pitt. Sí, esa en la que se fraguó el romance de los dos y acabó en matrimonio (además de rompiendo la pareja de Brad con Jennifer Aniston). Pero no. Esta serie es diferente, porque se trata de una nueva adaptación, una actualización a 2023… 2024 ya, perdón. Esta versión ha sido creada por Donald Glover, quien además protagoniza junto a Maya Erskine (voz de la protagonista de ‘Samurai de ojos azules’, de Netflix.

¿Y de qué va? Muy sencillo. Dos extraños muy solitarios consiguen un trabajo para una misteriosa agencia de espías que les ofrece una vida gloriosa de espionaje, riquezas, viajes alrededor de todo el planeta y una casa de ensueño en pleno Manhattan, pero hay una problema: tienen que adoptar nuevas identidades, por lo que se verán envueltos en un matrimonio de conveniencia como John y Jane Smith. Glover y Erskine dan vida a John y Jane, respectivamente, en un reparto que cuenta con la española Úrsula Corberó, además de Sarah Paulson, Eiza González, Paul Dano, Alexander Skarsgard o Ron Perlman.

Fecha de estreno: 2 de febrero

Reina Roja

Uno de los estrenos más esperados, ya no solo de Amazon Prime Video, sino en general, es ‘Reina Roja‘. Porque es la adaptación del best-seller de Juan Gómez Jurado, un thriller que originó una saga literaria que ha vendido ya millones de copias. Con Vicky Luengo y Hovik Keuchkerian como protagonistas, nos encontraremos a Antonia Scott, la persona más inteligente de mundo, y cómo tras un exilio autoimpuesto, vuelve a resolver crímenes una última vez.

En el reparto nos encontramos a Alex Brendemühl como Mentor; Nacho Fresneda como Ezequiel, el asesino; Urko Olazábal como el Inspector Parra; Emma Suárez como Laura Trueba, madre de la primera víctima de Ezequiel y Selam Ortega como Ladybug, quien se convertirá en cómplice de Antonia. Pero es que además estarán Eduardo Noriega o Fernando Guallar. Un proyecto que va dar mucho que hablar, y que todos esperamos con ansias.

Fecha de estreno: 29 de febrero

Fallout

Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, ‘Fallout’ es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. 200 años después del apocalipsis, los habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento. Menuda sinopsis, ¿eh?

‘Fallout’ es uno de esos videojuegos que ha marcado a generaciones, y era cuestión de tiempo que tuviera su adaptación. Con el estudio que está tras la próxima adaptación a serie del popular videojuego ‘God of War’, tenemos como creadores a Jonathan Nolan y Lisa Joy. Es decir, los creadores de ‘Westworld’. ¿Estamos ante una nueva ‘The Last of Us‘? ¿Conseguirá el mismo éxito y, por el camino, encontrar su propia voz? La serie está protagonizada por Ella Purnell, Aaron Moten y Walton Goggins. Y ojo, que el showrunner de la serie, Graham Wagner, ya ha avisado de que veremos varias temporadas.

Fecha de estreno: 12 de abril

The Boys (Temporada 4)

¿Quién no conoce ‘The Boys’ hoy en día? La brutal adaptación de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, llevados a la televisión por Erick Kripke (creador de ‘Supernatural’), ha supuesto una revolución en el género de superhéroes. Acostumbrados a la pulcritud y buenismo de Marvel, la irrupción de ‘The Boys’ dejó a todos con la boca abierta. Su crítica es ácida e incisiva. Para una muestra, podemos ver como muchos del alt-right estadounidense han cogido de ejemplo a Homelander, cuando precisamente es un personaje que muestra todo lo malo que hay en ellos…

Polémicas aparte, la temporada 4 de ‘The Boys’ terminó de rodarse a mediados de 2023. Así que las huelgas no afectaron a la producción y ya sabemos que llegará este 2024. Aunque desde Amazon Prime Video, aún no han confirmado la fecha de estreno exacta. Pero no pasa nada, podemos esperar un poco más. Sobre todo gracias a que el universo de la serie principal se ha visto ampliado recientemente por la estupenda ‘Gen V’. ‘The Boys’ está más viva que nunca, y los nuevos episodios van a dar mucho que hablar.

Fecha de estreno: por confirmar

Yo soy Betty, La Fea

«Se dice de mí…». Solo esas cuatro palabras revolucionaron en mundo de los culebrones para siempre. ¿Quién no recuerda la mítica serie ‘Yo soy Betty, la fea‘? En España fue un auténtico éxito, con audiencias millonarias para sus capítulos finales. Y además originó un remake a la española, ‘Yo soy Bea‘, que también batió récords cuando estuvo en antena. Este pasado julio de 2023 se anunció que tendríamos una serie secuela, 20 años después, y con los mismos protagonistas: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello.

Nos reencontramos con Betty, felizmente casada, pero teniendo que reconstruir la relación con su hija, Mila, y reflexionando sobre la vida que eligió al casarse con Armando. En el aparato de creación de esta nueva temporada nos encontramos a Marta Betoldi, Juan Carlos Pérez, César Betancur, Valeria Gómez y Luis Carlos Ávila. Y sí, es uno de los proyectos más esperados de Amazon Prime Video. ¿Volverá a replicar el éxito de la serie original? ¿Volverá a captar ese espíritu ingenuo que cautivó a millones de espectadores?

Fecha de estreno: por confirmar