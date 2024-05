Horóscopo semanal, del 6 al 12 de mayo: Predicción para todos los signos zodiacales

Tras decir adiós al fin de semana inauguramos la segunda semana del mes mayo de 2024. ¿Qué van a deparar los astros a todos los signos del zodiaco –Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio– según la predicción del horóscopo?

En estos próximos siete días vamos camino de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 8 en Tauro. Su energía propicia los cambios y nos trae expectativas muy positivas. El planeta del amor, Venus, en Tauro despierta la sensualidad y el compromiso en las relaciones. Los signos de tierra –Tauro, Virgo, Capricornio- son los más seductores del Cosmos., según las previsiones de Esperanza Gracia.

Conoce aquí los pronósticos del horóscopo durante los próximos 7 días en todos los signos zodiacales, desde el lunes 6 de mayo hasta el domingo 12 de mayo de 2024:

Horóscopo semanal Acuario

Semana muy intensa en la que tendrás que apagar muchos fuegos, pero vas a saber manejar muy bien tus recursos para hacer frente a los retos, y la recompensa no tardará en llegar. Vas a poder ir haciendo las cosas a tu manera y, poco a poco, tu vida tomará el rumbo que deseas. La Luna Nueva suaviza las tensiones familiares y trae armonía a tu hogar.

Horóscopo semanal Escorpio

Esta Luna Nueva enfrente de tu signo te transmite una energía muy armoniosa y puede traerte buenas noticias e ilusiones nuevas que despierten tu optimismo. Te recuperas de una época de grandes gastos y el dinero dejará de darte quebraderos de cabeza. El amor te va a exigir dedicación y pasión, pero no te va a costar nada dar esto y mucho más.

Horóscopo semanal Aries

Vienen a tu mente recuerdos tristes y dolorosos del pasado, pero este cambio de Luna te ayuda a cerrar un ciclo y a volver a confiar en el futuro. Canaliza en tu propio beneficio toda la energía que te transmite el guerrero planeta Marte desde tu signo y no pierdas fuerzas en líos ajenos. La Luna en tu signo, el 4 y 5, te trae nuevas motivaciones que conllevarán cambios en tu vida.

Horóscopo semanal Géminis

Eres tan inteligente y versátil que hagas lo que hagas despiertas envidias y te van a criticar. No esperes la aprobación de nadie, solo la tuya. La Luna en tu signo, el 9 y 10, te transmite fuerza y habilidad para superar las dificultades y hacer oídos sordos a comentarios maliciosos. Puedes conocer a gente nueva que traiga un soplo de aire fresco a tu vida.

Horóscopo semanal Tauro

Muchas felicidades. El Sol, Venus, Júpiter y la Luna Nueva en tu signo te facilitan la vida y nada se te va a resistir. Afrontarás todo con una mentalidad ganadora y lo que emprendas estos días no encontrará impedimentos. Pero si hay asuntos que no ves claros, pide una explicación y no dejes que los malentendidos vayan a más. Tu vida amorosa se activa y vas a disfrutar de lo lindo.

Horóscopo semanal Virgo

Esta Luna Nueva relanza y moviliza tu vida, especialmente la profesional. Por fin vas a conseguir lo que tanta ilusión te hace, y no vas a permitir que las dudas frenen tus sueños, pero no caigas en el error de precipitarte porque las cosas te saldrán mejor si las haces con calma. Tus relaciones mejorarán porque vas a estar más cariñoso y dispuesto a todo por amor.

Horóscopo semanal Cáncer

Esta Luna Nueva potencia el ámbito de los amigos, y a través de ellos pueden venir a tu vida agradables sorpresas. Los buenos aspectos de Saturno te ayudarán a afrontar los retos con decisión y aplomo, y una noticia inesperada puede abrir la puerta a nuevas oportunidades. Disfrutar de las cosas sencillas de la vida es lo que te hará sentirte feliz.

Horóscopo semanal Piscis

Tus deseos pueden hacerse realidad si te mueves en la dirección adecuada. Es tu momento, ve a por lo que quieres y toma tus decisiones, que vas a acertar. Puedes prosperar laboral y económicamente, e, incluso, retomar un proyecto que habías dejado aparcado. El amor te dará una grata sorpresa y la Luna Nueva puede traerte un viajecito maravilloso.

Horóscopo semanal Libra

Estás dándole muchas vueltas a un asunto importante que cambiaría tu vida a mejor. No titubees más, que la Luna Nueva te empuja al cambio y el éxito va a ser tuyo. Te desenvolverás mejor que nunca en el terrero social y conectarás de maravilla con la gente, pero necesitas confiar más en el amor y perder ese miedo a que te hagan daño que tanto te frena.

Horóscopo semanal Leo

No titubees y sigue adelante porque, aunque no sea fácil conseguir lo que quieres, esta Luna Nueva te conduce al éxito, y los resultados pueden ser los que tú deseas. Solucionarás conflictos y llegará la calma gracias a personas que te aconsejarán bien. Mejora tu economía, pero sigue habiendo alguien por ahí que dilapida lo que tú ganas. Controla los gastos.

Horóscopo semanal Sagitario

Tienes muchos frentes abiertos que te están pasando factura, pero la Luna Nueva te revitaliza para que no te falten las fuerzas y te alerta para que te protejas de situaciones de riesgo. Mímate y date algún capricho que te haga sentir bien. Mercurio bien aspectado favorece tu vida profesional y puede traerte una bonanza económica que te permita relajarte después de tanta incertidumbre.

Horóscopo semanal Capricornio

Los astros te son muy favorables, y con esa energía cósmica será difícil que no consigas lo que te propongas. Tu mejor activo va a ser tu capacidad de superación, que no se detiene ante nada. La Luna Nueva favorece el amor y puede desencadenar encuentros inesperados que te traigan felicidad. Puedes conocer a alguien que muestre interés por ti.