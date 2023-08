El importante anuncio sobre el futuro de ‘The Last of Us’ y cuándo llegará a su final

Pese a que ya hayan pasado unos meses desde su final, ‘The Last of Us‘ sigue presente en el recuerdo de muchos fans. La serie de Craig Mazin y Neil Druckmann para HBO MAX sigue siendo uno de los puntos álgidos de la temporada televisiva de 2023. Y, pese a que su segunda temporada tardará bastante en llegar (recordemos que, además, hay una huelga en Hollywood), el creador de la adaptación a serie ha hablado con The Hollywood Reporter para aclarar cuál será el futuro de ‘The Last of Us’. Y, ya de paso, contar un par de anécdotas sobre la serie.

«Para la segunda temporada habrá una subida de presupuesto. Desde que llevo haciendo esto, nunca había estado en una situación en la que yo diga ‘necesito esto’ y me digan ‘ok’. Aunque estemos aún en discusiones sobre qué se necesita para hacer una segunda, tercera o cuarta temporada, lo que sí sé es que siempre estamos trabajando de buena fe, y apreciando el valor creativo de la serie. No es solo una decisión de negocios para ellos (HBO). En algún nivel seguro que hay gente para la que sí lo es, pero no para Casey Boys y Francesca Orsi».

Y, pese a que haya una subida de presupuesto, Mazin destaca la necesidad de seguir usando efectos más prácticos. «La mayor lección fue cómo equilibrar de una forma correcta nuestro deseo de hacer más efectos prácticos y la realidad que nos ofrecían los efectos visuales».

Cuatro temporadas parece un buen número

Aunque ya lo dejó caer hace unos meses en otra entrevista, Craig Mazin se ha mojado (a su estilo) sobre cuántas temporadas podría tener ‘The Last of Us’. Recordemos que solo hay dos juegos por ahora, creados por la empresa desarrolladora Naughty Dogs. Pese a ello, el segundo juego, ‘The Last of Us II’, es muy grande como para caber en una sola temporada, y así lo afirma Mazin.

Bella Ramsey en ‘The Last of Us’. / HBO

«Nunca lo sabes. Podrían ser 3 ó 5 temporadas. Pero cuatro parece un buen número. Algunas de esas temporadas, debido a la historia que estamos contando, necesitarán menos episodios, y otras necesitarán más. Pero las mejores noticias son que el público quiere más». Los fans de la saga de videojuegos ya están haciendo teorías sobre qué veremos en cada temporada. Pero lo cierto es que ni siquiera su creador lo sabe aún.

«No sé si todas las temporadas tendrán el mismo número de episodios siquiera. Pero da igual, porque los números no son lo importante. Lo importante es que, cuando el público llegue al final de la temporada, digan ‘esta fue una buena temporada'».

La historia que emocionó a Spielberg

Una de las anécdotas más curiosas que comparte Craig Mazin es que el mismísimo Steven Spielberg es fan de la serie. Y, de hecho, se puso en contacto con él para felicitarlo. «Steven Spielberg me envió un email sobre el episodio 3. Elogió toda la serie, sí, pero ese capítulo en particular. Fue precioso, y lo compartí con toda la gente que trabajó en la serie», recuerda Mazin.

‘The Last of Us’. / HBO

Eso sí. Deja claro que las rumoreadas escenas eliminadas del primer episodio de ‘The Last of Us’ existen pero que nunca verán la luz. «No lo creo. Porque es como ese momento en el que tú amas mucho algo y deseas poder ver más sobre eso. Y entonces consigues ver más y te quedas como ‘oh, vale, entiendo por qué cortaron esto'».

Y, hablando de escenas eliminadas, el creador de la serie destaca cual es su escena favorita de toda la primera temporada de ‘The Last of Us’. «Hay un lugar especial en mi corazón para cierta escena en el último episodio que tuve que terminar dirigiendo yo porque nuestro director se contagió de COVID. Es la escena en la que Joel revela a Ellie por qué tiene una cicatriz en la cabeza. Ella dice, ‘el tiempo cura todas las heridas’. Y él responde, ‘no fue el tiempo el que lo hizo’. Estoy muy orgulloso de esa escena porque, primero, es sencilla. Dos personas hablando, que me encanta. Ni siquiera se están moviendo cuando se vuelve interesante, así que todo lo demás desaparece y es solo sobre su conexión. Además, estoy muy orgulloso de la interpretación de Pedro y Bella».

¿De qué va ‘The Last of Us’?

Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo -el cordyceps- que se adueña del cuerpo de los humanos, uno de los supervivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir…