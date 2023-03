¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘The Last of Us’ y qué sabemos de ella?

La ficción de HBO Max ha estrenado su último capítulo este 13 de marzo y ya prepara nuevos episodios para seguir la historia de Joel y Ellie.

Mientras disfrutamos del final apoteósico de la primera temporada de ‘The Last of Us’, es lógico que ya queramos más episodios. Es lógico, ¿verdad? Ha sido una de las grandes sorpresas de principio de año. Hasta los haters han tenido que reconocer su derrota, porque la serie creada por Craig Mazin y Neil Druckmann ha roto los esquemas de todo el mundo. Todos sabíamos que ‘The Last of Us‘ iba a tener una temporada 2. Ahora la siguiente pregunta es: ¿cuándo vamos a poder verla?

La renovación de la serie la supimos a mitad de temporada, aunque los fans del videojuego original ya sabían de la existencia de la segunda parte. Y avisamos, si esta primera historia os ha parecido brutal, no podéis ni imaginar lo que os espera en la segunda. Pero no nos adelantemos. ‘The Last of Us’ ha entregado un final perfecto, del que os hablamos aquí, y que es divisorio. Lógico. No podíamos esperar un final fácil y feliz. Tenía que haber ese toque de dolor, esas decisiones imposibles, esa sensación agridulce que caracteriza siempre el viaje de Joel y Ellie.

Y sabemos que la temporada 2 de ‘The Last of Us’ tendrá un hilo conductor igual de duro o más. Si queréis llegar sin saber nada, no sigáis leyendo porque, a partir de aquí, va a haber spoilers de la segunda temporada. Pero he de suponer que, si has entrado en este artículo, algo quieres saber. Así que allá vamos.

¿Cuándo se estrena ‘The Last of Us 2’?

Vale. Esta pregunta tiene truco. Sí, sabemos que va a haber una temporada 2. Pero aún no sabemos cuándo. La serie es muy compleja de producir. No solo porque tiene un presupuesto bastante abultado, cercano a los 10 millones de dólares por capítulo (aunque lejos de los 30 que cuesta cada uno de ‘Stranger Things’), sino por la complicada agenda de su estrella Pedro Pascal. Si a eso le sumamos las localizaciones, el apartado de adaptación del juego original a guión, o la compleja postproducción, podríamos fácilmente estar hablando de un año mínimo con facilidad.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

Así que, lo más seguro, es que la temporada 2 de ‘The Last of Us’ no llegue, mínimo, hasta finales de 2024. Sabemos que podría comenzar a rodarse este año, porque así lo dejó caer Pedro Pascal en una entrevista para el medio Collider. «Sí, hay una posibilidad (de empezar el rodaje este año)«. Eso nos deja la posibilidad de tener la serie lista para estrenarse a finales de 2024 o a comienzos de 2025, al igual que esta primera temporada, que comenzó su andadura a principios de 2023.

¿Qué personajes estarán en ‘The Last of Us 2’?

Podemos confirmar que tanto Joel (Pedro Pascal) como Ellie (Bella Ramsey) repetirán en sus papeles y estarán en la temporada 2. Bueno, con Bella Ramsey no lo tenemos tan claro. Entre el primer juego y el segundo pasan 5 años. ¿Mantendrán a la misma actriz? ¿O buscarán una nueva un poco más mayor para adecuarse a la historia? No tendría mucho sentido, ahora que el público ya ha conectado con Ramsey y su visión de Ellie.

Tommy es otro personaje que regresará, ya que tiene una participación bastante activa en la historia. Y, por supuesto, conoceremos a Abby, la gran protagonista de ‘The Last of Us II’. Ella será la némesis de Ellie durante toda la trama. No queremos decir ‘villana’, porque no lo es. Simplemente, su camino es diferente al de Ellie, y las dos chocarán de una forma bastante brutal.

En el videojuego original fue interpretada por Laura Bailey (que hace un campo en el final de la primera temporada de la serie), pero no sabemos si será ella la elegida o, por el contrario, HBO decidirá contar con otra actriz. La favorita en las apuestas es Shannon Berry, a la que el propio Druckmann sigue en Instagram. Pero por ahora no hay nada confirmado.

También veremos a Dina, el interés romántico de Ellie, y con la que tratará de retirarse de toda la violencia del mundo que les rodea. Tampoco hay confirmación oficial sobre la actriz que interpretará al personaje. Aunque los fans teorizaron sobre su presencia en el capítulo 6 de la primera temporada, siendo interpretada por Paolina van Kleef.

¿Qué pasa en ‘The Last of Us 2’?

La historia que veremos en la temporada 2 de ‘The Last of Us’ cubrirá gran parte de lo que vimos en el juego. Pero no al completo. Recordemos que la serie va a tener tres temporadas, ya confirmadas por el creador. «Probablemente la cantidad de historia que queda tendremos que contarla en más de una temporada».

Aunque la historia del segundo juego empieza poco después del final del primero, luego hay un salto temporal de 4 años en el que Ellie y Dina tienen una relación. También conocemos a Abby, una chica que quiere encontrar a toda costa el pueblo donde se encuentran Joel y Ellie. La perseguirá un grupo de infectados y esta se unirá a Joel y Tommy, que estaban de patrulla, para escapar. El problema es que, cuando están a salvo, Abby les secuestra a los dos junto a su grupo, y les tortura, asesinando a Joel a sangre fría. Abby es la hija del cirujano al que asesinó Joel al salvar a Ellie del hospital de Salt Lake City.

Ellie, al enterarse, comenzará una venganza junto con Tommy, deseando matar a todos los responsables del asesinato de Joel. Pero a mitad de la historia también podremos controlar al personaje de Abby, entendiendo sus motivaciones y su pasado. Un drama de altos vuelos que consiguió el aplauso tanto de la crítica como del público.

La pregunta es: ¿qué parte del juego veremos en la temporada 2 de ‘The Last of Us’? ¿Dónde decidirán Mazin y Druckmann que hay que cortar para dejarnos con ganas de más?