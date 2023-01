Analizamos el tercer episodio de ‘The Last Of Us’ y os contamos cuándo llegará el capítulo 4 a HBO Max y qué sabemos hasta ahora. Aviso, spoilers

HBO MAX sigue dando muestras de lo bien que cuida cada una de sus producciones, y para muestra este episodio. No ha necesitado largas persecuciones o planos aéreos espectaculares. Simplemente dos buenos actores y una historia. ‘The Last of Us‘ está recibiendo el aplauso de la crítica y el público, y este capítulo 3 se va a colar en los rankings de lo mejor del año. Quizá hasta de lo mejor de la década. Porque el episodio ‘Mucho, mucho tiempo’ es una historia desgarradoramente bella. Y tiene un mensaje esperanzador que hará que se te salten las lágrimas.

La adaptación a serie del popular videojuego está siendo brillante. No en vano, uno de los showrunners encargados es Craig Mazin, creador de la escalofriante ‘Chernobyl’. Pero no está solo. Acompañado del propio creador del juego, Neil Druckmann, que supervisa cualquier cambio con respecto al material original. Y si tienes al creador en tu equipo, nada puede salir mal (o no debería).

Además, en este nuevo episodio, tenemos al mando de la dirección al experimentado Peter Hoar, que dirigiera la infravalorada ‘It’s a sin’, una serie también de HBO MAX sobre la crisis del SIDA en los años 80. Se nota su mano tras la cámara, porque la sensibilidad con la que está rodado traspasa por completo la pantalla. Mención aparte merece, de nuevo, la banda sonora de Gustavo Santaolalla, y por supuesto Lisa Ronstadt, con su tema atemporal ‘Long, long time‘, que es un resumen perfecto del capítulo.

Y claro, si además tenemos a dos actoras al frente como Murray Bartlett y Nick Offerman, pues solo puede salir algo tan perfecto como este episodio. Arriesgado cuanto menos, sobre todo después del capítulo 2, dejar a un lado a Joel y a Ellie y centrar la historia central en dos personajes que no habíamos visto hasta ahora: Bill y Frank. Pero su historia es vital para que Joel emprenda su viaje interior y acepte, por fin, a Ellie. Así que vamos a desgranar todo lo que ocurre en el capítulo 3 de ‘The Last of Us’ y qué supone para los siguientes episodios.

¿Qué ocurre en el capítulo 3 de ‘The Last of Us’?

La trama continúa en el punto donde dejamos el anterior episodio: la muerte de Tess. Joe y Ellie siguen su camino para llegar a ver a Bill, un amigo de la pareja del que ya han hablado en alguna ocasión. Por el camino, paran en una tienda abandonada para recuperar provisiones que tanto Joel como Tess dejaron escondidas en su momento. Y ahí Ellie se enfrentará por primera vez a un infectado, pero por suerte está atrapado y lo acaba matando de una puñalada en la cabeza. Ellie comprende que es la única forma de sobrevivir: matar o morir.

Tras pasar por una fosa común donde decenas de personas fueron ejecutadas a pesar de no estar infectadas, Joel nos da más información sobre cómo empezó todo. Y la teoría sobre la harina sigue en pie. «Cordyceps mutó y se extendió a un alimento de primera necesidad, como el azúcar o la harina«. Y, tras esas explicaciones, que cada vez son más, pero siguen siendo vagas, llegamos a lo que sería el inicio real del episodio: la historia de Bill y Frank.

Bill es un preparacionista y, durante años, ha almacenado todo tipo de armas, comida e incluso máscaras antigás, para sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. El tiempo le ha dado la razón y, tras llevarse el ejército a todos los vecinos de su pueblo, se queda solo, por lo que decide hacer del pueblo un enorme búnker infranqueable… hasta que aparece Frank en una de sus trampas y surge el amor. Más que el amor, la necesidad de cariño, la necesidad de tener a alguien a tu lado. Así nace su historia de amor, que se alarga 20 años, del 2003 al 2023.

Una desgarradora historia de amor

En esas dos décadas, que se nos va contando con pequeños atisbos de lo que vivieron, descubrimos que Frank contactó a Tess por radio, y acabaron haciéndose amigos los cuatro. Joel y Ellie fueron durante años a visitarles, además de intercambiar con ellos bienes de primera necesidad. Pero la falta de medicamentos, de sanidad, o simplemente mala suerte, se ceba con Frank. Ya en 2023 le vemos postrado en una silla de ruedas con lo que parece ser una enfermedad degenerativa, y pide a Bill que le ayude a morir. Aunque este es reacio al principio, no solo accede, sino que decide quitarse la vida junto al que ha sido su compañero y su amor esos últimos 20 años.

Cuando Ellie y Joel llegan al pueblo, Frank y Bill ya han muerto, pero han dejado una carta, en la que Bill le pide expresamente a Joel algo muy importante: cuida de Tess, cuida de las personas que te importan. Aunque es un consejo que llega ya tarde, esta carta hará cambiar a Joel, y decide seguir llevando a Ellie con él. En este caso, a buscar a su hermano, que fue Luciérnaga, y podría ayudarles en su camino.

¿Cuándo llega el capítulo 4 de ‘The Last of Us’?

HBO Max estrena cada episodio los domingos, semana tras semana. Pero aquí, en España, no se sube a la plataforma de streaming hasta las 3 de la madrugada. Así que, si quieres ver capítulo 4 de ‘The Last of Us’ antes que nadie, tendrás que retrasar un poco tu hora de dormir, ya que hasta la madrugada del domingo 5 de enero al lunes 6 de enero, no estará disponible.

¿Qué pasará en el capítulo 4 de ‘The Last of Us’?

La historia de ‘Mucho, mucho tiempo’ parece ser una especie de spin-off de ‘The Last of Us’ pero este capítulo 3 nos ha servido para sentar las bases para lo que se viene. No solo la carta de Bill ha hecho cambiar de parecer a Joel, sino que además tienen suministros, provisiones y un coche. En el videojuego original, a Frank le conocemos ya muerto, y Bill acompaña a nuestros protagonistas.

Pero Druckmann entiende que el audiovisual tiene otras reglas, y ha preferido hacernos conectar con estos dos personajes de una forma conmovedora y diferente. Y así, hacer que el personaje de Joel evolucione pero espoleado de otra forma. No hacía falta que Bill les acompañara físicamente, sino el espíritu de la relación que hemos visto de este con Frank. Esa sensación de encontrar el amor hasta en los momentos más dramáticos. Y es un mensaje que no deja de repetirse en la serie: buscar la luz frente a la oscuridad. Esa luz es Ellie, y Joel tiene que esforzarse para no ser la parte oscura de la historia.

Según el avance que ha lanzado HBO MAX, en el episodio 4, que responde al nombre de ‘Please, hold my Hand’, habrá más acción de lo que hemos visto en este capítulo. Y no solo eso, sino que Joel y Ellie seguramente conozcan a más seres humanos en su camino. Aún no se ha compartido oficialmente el argumento, pero según la historia del videojuego original, las cosas se van a ir complicando cada vez más para nuestros protagonistas.

¿Cuánto durará el capítulo 4 de ‘The Last of Us’?

Si el capítulo 3 de ‘The Last of Us’ ha sido el más largo hasta ahora de la serie (cerca de 80 minutos), el capítulo 4 será el más corto de lo que llevamos: 50 minutos de duración.

Todo ello lo descubriremos el próximo lunes 6 de febrero a partir de las 3 de la madrugada en HBO Max.