Alaska destapa cuál es su relación real con Mario Vaquerizo: «Hay que adaptarse»

Alaska fue la estrella encargada de cerrar la semana de entrevistas este jueves en ‘El Hormiguero’. Si bien la intérprete visitó a Pablo Motos para hablar de su nuevo papel como actriz de doblaje en la película ‘Garfield’, la mujer de Mario Vaquerizo acabó regalando algún detalle inédito sobre su relación. La artista confesó cómo es su día a día en pareja y los obstáculos que encuentran.

«Cada uno necesita sus cosas y hay que respetarlo», comenzó explicando la cantante, que pronto cumplirá 25 años de noviazgo junto a Mario Vaquerizo. La invitada ‘infinity’ de ‘El Hormiguero’ no dudó en compartir, el que cree qué es su secreto para una relación que ha sobrevivido durante tantos años.

Alaska sobre Mario Vaquerizo: «Cada uno es como es»

Alaska llegó a asegurar que lo que más les une son sus diferencias. «Tenemos la suerte de ser muy distintos a la hora de afrontar un conflicto», comenzó explicando la intérprete. «Mario te lo suelta, te lo dice todo… lo vuelve a decir. A los 15 minutos está tranquilísimo y yo tengo por delante 15 días en los que estoy enfurruñada», confesó la artista sobre sus discusiones.

Pablo Motos y Alaska en ‘El Hormiguero’

«Cada uno es como es, no puedes cambiar al otro y hay que adaptarse», sentenció la intérprete de ‘Espectacular’, que quiso entonces matizar sus palabras en el programa. «Cuando digo adaptarse no es algo malo, no es como una concesión. Pero una convivencia siempre es una concesión», aclaró la artista.

Pero Alaska quiso ser clara ante la insistencia de Pablo Motos sobre las claves para un matrimonio sano. «No hay ningún truco, o estás enamorado o no estás enamorado. Esto es así de total y así de triste cuando deja de ocurrir», aseguró la mujer de Mario Vaquerizo, que lamentó también no poder celebrar su esperado aniversario a tiempo.

«Este año está complicado porque justo los dos conciertos que voy a dar este año coinciden con la fecha del aniversario. Lo haremos un poquito después, me toca a mí organizarlo y tengo que pensarlo» explicó la invitada de Pablo Motos, que insistió en que tiene que ser una sorpresa del uno para el otro, y no pueden conocer ningún detalle antes de la celebración.