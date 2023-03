Crítica ‘Sentimos las molestias 2’: el dúo de Resines y Rellán sigue funcionando a la perfección

Hemos tenido que esperar un año, pero os confirmamos algo: la espera ha merecido la pena. Nos reencontramos con los Rafas, o lo que es lo mismo, Antonio Resines y Miguel Rellán. Movistar Plus+ estrena de golpe la temporada 2 de ‘Sentimos las molestias’ este 30 de marzo. Los 6 episodios. Y, al igual que la primera temporada, se pasan en un suspiro. Rafa Müller y Rafa Jiménez son ya como amigos de nuestra familia, amigos de toda la vida. Nos gusta verles en acción, hablando entre los dos sobre los avatares de hacerse viejo. Pero siempre dejándonos con una sonrisa. Y los dos siguen en estado de gracia, volviendo más divertidos que nunca, pero tan puñeteros como siempre.

‘Sentimos las molestias’ fue una pequeña sorpresa el pasado 2022. Sobre todo después de los problemas de salud de Antonio Resines, que a punto de morir debido a una infección por covid. Estuvo ingresado en la UCI y tuvo a toda España en vilo. Porque Resines ya es parte de nuestra familia. Pocos hay como él, queridos por todos en la industria. Verle de nuevo trabajando fue un respiro, y verle en esta segunda temporada, más aún. Aunque pocos recuerdan que Miguel Rellán también tuvo que superar el coronavirus, estando 20 días ingresado.

Escrita y dirigida por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany (‘Vergüenza’), no solo regresan Antonio Resines y Miguel Rellán a la temporada 2 de ‘Sentimos las molestias’. Junto a ellos también estarán Fiorella Faltoyano, Peter Vives, María Miguel, Melina Matthews, Olga Hueso, Clairet Hernández, José Ramón Pardo, Guillermo Montesinos y Tito Valverde. Además, entre los nuevos fichajes para esta temporada encontramos a Manuel Galiana, Javier Pereira, Fernando Barona, Carmen Arévalo y Fernando Colomo.

¿De qué va la temporada 2 de ‘Sentimos las molestias’?

En la segunda temporada, Rafa (Miguel Rellán) ha entrado en una depresión porque el cáncer de próstata le ha cambiado la vida, tiene problemas de impotencia y se ve como el viejo que nunca quiso aceptar. En este contexto, le pide a Müller (Antonio Resines) que cumpla su parte del trato: que le ayude a morir como acordaron. Müller se niega, pero es incapaz de convencerlo y Rafa lo sigue intentando hasta que colma su paciencia.

Müller decide que Rafa lo tendrá que acompañar a todo lo que tenga que hacer para vigilarlo. Pero Müller tiene sus propios problemas. Siente amenazado su puesto en la orquesta por Lombardo (Peter Vives), ve cómo Gloria (Fiorella Faltoyano) rehace su vida y teme que su relación secreta con Irene (María Miguel) pueda costarle su amistad con Rafa.

Antes de tocar fondo, conocerán a Alejandro (Manuel Galiana), un intelectual prejubilado que se convertirá en el guía de su nuevo viaje hacia la vejez. Alejandro logra impresionar a Müller, pues además de culto y polifacético, es admirador suyo. Rafa, en su estado cenizo, no opina lo mismo. Alejandro solo le parece un pesado, pero es más que probable que lo que realmente sienta son celos.

Resines y Rellán: un dúo perfecto

La temporada 2 de ‘Sentimos las molestias’ comienza siguiendo la estela de la anterior. Con mala leche y con equilibrio perfecto entre todos los personajes. Todo comienza con el funeral de Tilo, el perro de Müller. Y nos reencontramos con los dos Rafas, que siguen viviendo juntos. Müller se ha convertido en el cuidador oficial de Rafa. Pero este está atravesando una auténtica crisis existencial. No sabe qué hacer en su vida ahora que no puede tocar, no puede tener relaciones ni puede beber o comer lo que le gusta. Ambos hicieron un pacto: si uno quería terminar con todo, el otro tendría que ayudarle. Pero Müller se niega… y Rafa no se lo perdona.

Ese es el punto de partida de los 6 nuevos episodios: los dos tienen que aceptar su vejez. Pero ahora le toca a Rafa, que siempre se vio eternamente joven. ¿Que le queda sin su música y sin su alma de veinteañero rebelde? Pues Müller.

Miguel Rellán ha encontrado mucho mejor el tono a su personaje. En la anterior se lo notaba algunas veces titubeante, muy a la sombra de Resines. Pero en esta temporada brilla por sí solo. También es verdad que su Rafa ha crecido y está mejor creado. Es más auténtico, y su arco es mucho más interesante.

Resines, por su parte, sigue dando una lección de interpretación. Si en la anterior temporada hacía más de Antonio Resines que de Rafa Müller, en esta temporada 2 también ha llevado al personaje un punto más allá. Sobre todo gracias a su relación Irene (María Miguel, quizá demasiado sobreactuada), que le lleva a terrenos totalmente inexploradas.

Pero la mayor sorpresa es la presencia de Manuel Galiana como Alejandro. Nos muestro a una persona aceptando su vejez por completo. Es tierno, es sabio, es inteligente y ayuda a que los protagonistas avancen más que nunca. Un fichaje perfecto.

Más humor, y también más drama

La serie creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany se ha desmelenado mucho más esta segunda temporada. Después de haber probado diferentes tramas y tonos en los primeros episodios, ahora parece mucho más consciente de sí misma, y eso aúpa la serie a nuevos estándares. Por ejemplo, con la presencia de mucho más drama en la historia.

Rafa (Jiménez) está enfrentándose a su propia mortalidad, a su propia vejez, y es precisamente ese tema lo más interesante de la segunda temporada. Su interpretación tiene muchos más matices y, aunque los chistes sobre viejos siguen presentes, al menos han rebajado bastante su presencia.

También ampliar las localizaciones, sacan a los Rafas de Madrid, ha sentado muy bien al ambiente, a los personajes y a la serie de Movistar Plus+ en general. Un cúmulo de buenas decisiones que han conseguido mantener (y elevar) ‘Sentimos las molestias’, convirtiéndola en esta temporada 2 en una de las mejores series españolas actuales.