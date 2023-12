Alexandra Jiménez, África en ‘Los Serrano’, revive su duro casting en la serie: «Me fui llorando»

Alexandra Jiménez saltó a la fama gracias a su papel de África Sanz en ‘Los Serrano’. Ahora, 20 años después del estreno de la serie, la actriz ha desvelado que estuvo a punto de no hacerla. Lo ha hecho durante su visita al programa ‘Martínez y Hermanos’.

La aragonesa, que recientemente la hemos visto en la serie ‘Escándalo: relato de una obsesión’, interpretó a la sufrida novia de Raúl (Alejo Sauras) y a la mejor amiga de Eva (Verónica Sánchez). Y, pese a entrar en ‘Los Serrano’ como personaje secundario, acabó convirtiéndose en uno de los más queridos.

Según ha relatado Alexandra Jiménez en el programa de Movistar Plus+, acudió al casting en el último momento, «porque necesitaban que entrara el personaje de África la siguiente semana e iban con mucha urgencia». «Cuando fui estábamos tres chicas y fue lamentable», ha hecho público la actriz.

«No sabría decirte por qué, recuerdo irme llorando a casa de mi representante, a llorar durante horas lamentándome de mí misma», proseguía, reviviendo el mal recuerdo de aquel día, en el que estaba convencida que la prueba le salió «mal».

Alexandra Jiménez no tiene un buen recuerdo de su casting para ‘Los Serrano’

Pese a todo, al director de casting les debió de gustar su interpretación, porque esa misma tarde le llamaron para darla la noticia de que era la escogida para interpretar a África. «Esto que notas que no estás acertando. Muchas veces he hecho castings que me han ido muy bien y no me han cogido entonces desconfío cuando las cosas me salen bien», sentenció.

‘Los Serrano’ fue una serie producida por Globomedia y emitida en Telecinco entre 2003 y 2008. Estaba protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda. Él era un viudo con tres hijos y ella una separada con dos hijas que se casan poniendo a ambas familias patas arriba. Ahora, con motivo del 20 aniversario del estreno de la serie, gracias a Fran Perea los siete protagonistas se han vuelto a reunir y a recordar algunas anécdotas del rodaje.