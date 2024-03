Fijado el día de la desaparición de HBO Max en España: Max lo releva con este catálogo

Hemos tenido que esperar, pero parece ser que habrá merecido la pena. Y mucho. Porque Warner Bros. Discovery ha anunciado al final el cambio de HBO MAX a Max, y también la fecha en la que llegará a varios países de Europa. Entre ellos, España. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque Max reunirá los títulos imprescindibles de HBO Max, el entretenimiento de Discovery y los eventos mundiales del servicio de suscripción premium de Eurosport.

Desde Warner, afirman que Max nos ofrecerá “una completa experiencia de visionado para toda la familia con programas de televisión de estreno, películas nuevas e icónicas, deportes imprescindibles y, en algunos países, canales de televisión emblemáticos, reunidos en un único lugar por primera vez”.

Además de nuevas funcionalidades como la personalización y búsqueda mejoradas, con Max podremos disfrutar de un catálogo aún más amplio de títulos: true crime, documentales, realities, cocina e historias para toda la familia. Además del añadido de deportes en directo. Obviamente, entre lo que más destaca será la próxima temporada de ‘La casa del dragón‘ (que llega el 17 de junio), y todo el catálogo existente de HBO MAX. Con películas como ‘Barbie‘, ‘Wonka’, o series como ‘The Last of us‘ y todo el contenido de DC y Harry Potter.

¿Cuándo llega Max a España?

Max estará disponible en España, Portugal, los países nórdicos y Europa Central y Oriental desde el próximo 21 de mayo. Así, se convertirán en los primeros países europeos en probar este nuevo servicio de streaming. Tras ellos, se lanzará en Polonia, los Países Bajos, Francia y Bélgica. Max pasará a estar disponible en un total de 25 países en Europa y 65 países y territorios de todo el mundo.

Pero este lanzamiento tiene un extra que no habíamos visto venir, y es que Max ofrecerá a través de su plataforma los Juegos Olímpicos de París 2024. Además estarán incluidos en todos los planes de suscripción. Una forma muy interesante de captar a nuevos suscriptores para Max.

La aplicación HBO Max se actualizará automáticamente a la aplicación Max. Los suscriptores de discovery+ y de la app Premium de Eurosport recibirán detalles próximamente sobre cómo suscribirse a Max.

Así serán las tarifas de Max

Aunque aún no se han desvelado los precios finales que tendrán los diferentes planes de suscripción de Max, sí que sabemos qué tendrá cada uno de ellos.

Plan Básico con Anuncios:

Un plan con el precio más bajo, pero con publicidad.

Estará disponible en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Rumanía, Polonia, Francia y Bélgica. En España no estará disponible en el momento del lanzamiento.

en el momento del lanzamiento. Se podrán ver contenidos (Full HD) en 2 dispositivos a la vez.

Plan estándar:

Se podrán ver contenidos (disponibles en Full HD) en 2 dispositivos a la vez.

Permitirá hasta 30 descargas de los contenidos disponibles para verlos sin conexión.

Complemento Deportes:

El complemento Deportes ofrecerá cobertura de eventos deportivos tales como los Grand Slam de tenis, las Grandes Vueltas de ciclismo, las 24 Horas de Le Mans o las señales lineales en directo de Eurosport 1 y Eurosport 2 entre otras cosas. Aunque todo dependerá de la disponibilidad de los derechos en cada país.

o las señales lineales en directo de Eurosport 1 y Eurosport 2 entre otras cosas. Aunque todo dependerá de la disponibilidad de los derechos en cada país. Se podrán ver contenidos deportivos en 2 dispositivos a la vez.

Plan Premium: