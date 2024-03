Ya hay fecha para el estreno de ‘La casa del dragón’ con su temporada 2 en HBO Max

En 2022 llegó una de las series más esperadas por todos: ‘La casa del dragón‘, precuela de ‘Juego de Tronos‘. Pese a que la serie creada por Benioff y Weiss adaptando la saga literaria de George R.R. Martin no tuvo el final esperado, y todos preferimos hacer como si la última temporada no hubiera existido, había ganas de saber más de los Targaryen. Y así quedó demostrado, siendo un éxito absoluto durante su primera temporada en HBO MAX, rivalizando con el mastodóntico proyecto de Prime Video que era ‘Los anillos de poder‘. Ahora, casi dos años después, nos llegan por fin los nuevos capítulos, y estamos deseando verlos. Además, el estreno está mucho más cerca de lo que crees.

Ya avisó Matt Smith, que da vida a Daemon Targaryen, en una entrevista en una emisora de radio, de que la nueva temporada de ‘La casa del dragón’ llegaría este verano de 2024. El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ya avisó este pasado mes de febrero, en la revisión de beneficios de la compañía, que tendríamos más sobre los Targaryen «el próximo trimestre». Y ahora ha sido JB Perrette, director de streaming global y juegos de Warner Bros. Discovery, el que ha concretado un poco más la fecha.

“Cuando miramos hacia los próximos 12-18-24 meses, tenemos las cuatro grandes franquicias de HBO. ‘La casa del dragón,’ con su temporada dos llegando en junio. ‘The Last of Us‘, ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus'». Así que, al parecer, a falta de una fecha concreta, la esperada segunda temporada nos llegará a HBO Max el próximo mes de junio. Así, podremos seguir viendo la batalla entre los negros y los verdes. Es decir, los partidarios de Rhaenyra Targaryen, y los que apoyan a Alicent Higtower.

¿De qué va ‘La casa del dragón’?

Historia ambientada 172 años «antes de Daenerys Targaryen», y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico. O bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.