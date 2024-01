El protagonista de ‘La Casa del Dragón’ la lía y se le escapa por error cuándo se estrena la temporada 2

‘Juego de Tronos‘, y no hay duda en la siguiente afirmación, es una de las series más importantes de la historia de la televisión. En cada episodio sentías peligro real por todos y cada uno de los protagonistas. Cualquiera podía morir, cualquier cosa podía pasar. Pero la última temporada no gustó ni a los fans ni a la crítica, y durante tres años, todo el mundo hizo como si la serie no hubiera existido. De la noche a la mañana, toda su fama se esfumó. Por eso nadie tenía muchas esperanzas en su serie precuela, ‘La casa del dragón’, hasta que se estrenó y despejó todas las dudas. Ahora las cosas han cambiado y todos esperamos con ansias la llegada de su temporada 2.

Y estamos de suerte, porque uno de sus protagonistas, Matt Smith, que da vida al malvado Daemon Targaryen, ha desvelado en una entrevista cuándo llegarán los nuevos episodios. Gracias a HBO Max, sabíamos que tendríamos nuevas historias este 2024, pero no había ninguna fecha concreta. Y, aunque sigue sin haberla, Smith ha afinado el tiro un poco más. Invitado en el programa de radio The Zoe Ball Breakfast Show, el intérprete británico ha querido mojarse. Cuando la presentadora le pregunta sobre cuándo podría llegar esta nueva temporada, Smith responde sin tapujos.

Rhaenyra y Daemon Targaryen, enfrentados de nuevo. / HBO Max

«Agosto, creo… este verano, sí«, afirma Matt Smith, además de dar más novedades sobre el estado de la producción a estas alturas. «Aún no he podido ver nada, pero terminamos el año pasado. Ahora tenemos que hacer todo el redoblaje y demás».

Así que, si nos tomamos en serio las palabras de Smith, la temporada 2 de ‘La casa del dragón’ se estrenará este próximo mes de agosto de 2024. Y no es nada descabellado, puesto que la primera temporada también se estrenó en el mes de agosto, concretamente el 22 de agosto de 2022. ¿Esperarán también a finales de dicho mes para darnos nuestra nueva dosis de dramas Targaryen?

¿De qué va ‘La casa del dragón’?

Historia ambientada 172 años «antes de Daenerys Targaryen», y en el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, un rey cuya línea de sucesión está en peligro. Su esposa Aemma está embarazada, aunque no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón. Si no lo hace, entonces el Trono de Hierro recaerá, bien sobre el hermano de Viserys, Daemon, un gobernante impulsivo y potencialmente tiránico; o bien, rompiendo con la tradición de preferencia del varón, en la hija adolescente de Viserys, Rhaenyra, cuyo reclamo del trono está destinado a tener una fuerte oposición.