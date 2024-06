Qué fue de Jack Gleeson, el gran villano de ‘Juego de Tronos’, tras dejar la interpretación

Si algo hemos comprobado desde que existen las redes sociales, es que muchas veces el público no sabe diferenciar la ficción de la realidad. Bueno, casi desde que el mundo es mundo. Muchas veces, la gente vuelca su frustración con actores que interpretan papeles de villanos, personajes incómodos o personajes que, según los fans, deberían ser de otra forma. Ahí tenemos el ejemplo de Hayden Christensen, vapuleado por los fans cuando dio vida a Anakin Skywalker en Star Wars. Por suerte, hace poco regresó al mismo universo, en la serie ‘Ahsoka‘, y los haters ya habían desaparecido. Y algo parecido le pasó a Jack Gleeson, que interpretó al malvado Joffrey en ‘Juego de tronos‘.

Pero, tras la muerte del personaje (a estas alturas no es un spoiler), Gleeson dejó el mundo de la actuación sin dar apenas explicaciones. Su personaje era tan odioso que se convirtió en el verdadero villano de la serie. Y el rumor de que la gente estaba volcando su ira contra él empezó a emerger. Algo similar le está ocurriendo a Fabien Frankel en ‘La casa del dragón‘, con multitud de mensajes en sus redes deseándole la muerte. Jack Gleeson tuvo que enfrentarse al odio en redes, pero al parecer, no fue el motivo por el que dejó el mundo de la interpretación.

“Cuando empecé a hacer ‘Juego de Tronos’, quizás la realidad se hizo demasiado real para mí. El estilo de vida que conlleva ser un actor en una serie de televisión de éxito no es algo que me atraiga”, relató el actor a Irish Weekly. De hecho, uno de sus mejores momentos en el rodaje de la serie, fue el episodio en el que tiene que interpretar al cadáver de Joffrey Baratheon. «Pude estar durmiendo todo el día».

Jack Gleeson como Joffrey Baratheon… a punto de morir. / HBO

Sus inicios

Jack Gleeson nació en Cork, Irlanda, en 1992. Y debutó en cine con la película ‘El imperio del fuego’ con tan solo 10 años, al lado de dos actores de la talla de Matthew McConaughey y Christian Bale, aunque su papel es muy secundario. Otro de sus primeros papeles tuvo lugar en ‘Batman Begins’, la deconstrucción del mito de Batman que llevó a cabo Christopher Nolan. Jack Gleeson, con solo 13 años, vuelve a reencontrarse con Christian Bale y aparece en una de las secuencias finales, tras el ataque de El Espantapájaros a Gotham.

Pero su gran papel y por el que es recordado, es el de Joffrey Baratheon, rey de los Siete Reinos en ‘Juego de tronos’. Su personaje es vil, despreciable y villano hasta la médula. Lo que le llevó a ser el más odiado de toda la serie. De hecho, la revista Rolling Stone le colocó en el puesto nº4 de los Mejores villanos de la historia de la televisión. Pero, tras su muerte en la ficción, Jack Gleeson decidió dejar a un lado el mundo de la interpretación para centrarse en su carrera universitaria de Filosofía. Además, en multitud de ocasiones reiteró el aburrimiento que le provocaban los rodajes televisivos.

Joffrey, uno de los mayores villanos de la historia de la televisión. / HBO

Tras un parón de nueve años, ha regresado a la actuación en la serie ‘Sex Education’, como un personaje muy secundario, pero también muy divertido. Y, además, podemos verle en la última película de Liam Neeson, ‘En tierra de santos y pecadores’. Además, está preparando la nueva serie del creador de ‘Ozark’, Mark Williams, donde se reencontrará con su compañero de ‘Juego de tronos’ Alfie Allen.

¿Acoso por las calles o una leyenda urbana?

Durante mucho tiempo se insistió en que Jack Gleeson lo había dejado todo no solo por el acoso que recibía en redes, sino también por la calle, de fans enfadados con su personaje. Pero recientemente el actor negó los rumores tajantemente. «Afortunadamente, nunca he tenido experiencias negativas con los fans ni nada… Pero todavía hay una posibilidad, si alguien quiere, de lanzar un puñetazo«, ha explicado en un Q&A para EW.

«Siento que las personas son muy amables conmigo porque piensan que me atacan, así que tal vez debería mantener el rumor», añadió el joven actor, dejando claro que son solo eso, rumores. Aunque no le gusta nada la fama, ha regresado al mundo de la interpretación y además acaba de contraer matrimonio con su novia de toda la vida, Róisín O’Mahony, el pasado mes de agosto de 2022.

Y, aunque admite que ‘Juego de tronos’ le cambió la vida, también ha dejado claro que no ha visto la serie. Además de recordar que la cara negativa de ‘Juego de tronos’ era la fama que traía consigo. «Mientras filmaba la serie, también estaba en la universidad en Dublín y aunque desde que era niño todo lo que quería ser era una celebridad, cuando me hice famoso, me di cuenta de que… cada vez que voy a un pub, todo mis amigos tienen que convertirse en fotógrafos porque la gente les da su teléfono y luego se les arruina la noche».