La intensa película de Liam Neeson que puedes ver en Cuatro gratis hoy, viernes 8 de marzo

Quién nos iba a decir hace años que uno de los héroes de acción más reconocidos de la última década iba a ser Liam Neeson. El actor irlandés, desde que estrenara ‘Venganza‘ allá por 2008, ha protagonizado hasta 15 películas de acción, todas más o menos la cara de la misma moneda. Su unión al director español Jaume Collet-Serra ha dado varias de las mejores películas de este subgénero creado por el mítico actor. Lamentablemente, en los últimos años, aunque ha pisado el acelerador protagonizando hasta 7 películas, estas han tenido una calidad menor, con un Liam Neeson desganado. Aun así, hoy Cuatro trae uno de los mejores ejemplos: ‘Un ladrón honesto’, a las 22.00 horas.

La película dirigida por Mark Williams (creador de la magnífica ‘Ozark’ para Netflix) parte de una premisa muy interesante. Un ladrón que conoce a una mujer, se enamora, y decide entregarse a la justicia para rendir cuentas y volverse una persona honrada. De ahí, el título de la película. Y, obviamente, Liam Neeson interpreta con sutileza al personaje de Tom Dolan. Pero lamentablemente es el guion no acompaña del todo, porque tiene bastantes agujeros y puntos flojos a lo largo de la trama.

De todos modos, de todos los últimos ejemplos del cine de Liam Neeson, ‘Un ladrón honesto’ es de las mejores. De hecho, de las más honestas. Porque no se convierte en una persecución sin más y sin sentido, sino que parte de una premisa muy original y que busca darle una vuelta. Además, tenemos como acompañantes a Robert Patrick, Anthony Ramos o Jeffrey Donovan. Todos ellos apoyan al actor irlandés, a excepción de Jai Courtney, el eslabón más flojo y que, lamentablemente, se ha convertido en uno de los actores más limitados del Hollywood actual.

Liam Neeson, preocupado como siempre.

¿De qué va ‘Un ladrón honesto’?

Un atracador de bancos se entrega a la policía porque se ha enamorado y decide llevar una vida honrada. Cuando descubre que los federales son aún más corruptos que él, se verá obligado a utilizar todas sus artimañas de exmarine para limpiar su nombre.

El amor lo puede todo

«Me atrajo de este personaje que es un tipo que ha servido en la Armada y que realmente nunca se ha enamorado. Sé que no es como se explica en el guión, pero es como yo lo he interpretado. Soy muy afortunado de haberme enamorado dos o tres veces en la vida, y es algo muy poderoso y te cambia por completo. Eso es lo que me atrajo», explica Liam Neeson sobre ‘Un ladrón de honesto’.

«El personaje llama a la policía porque quiere entregarse. Quiere limpiar su historial a través del amor que siente hacia la mujer. Sé que puede ser un cliché pero es lo que me gusta de ello. Pensé ‘quiero que esto funcione’. Creo que las escenas de los dos en la habitación, quitándonos la ropa… ya hemos visto todo eso, y realmente me avergüenza, sobre todo a mi edad, ver todo eso. Nos besamos pero ya está». Así se explica Liam Neeson en Collider.

La película tuvo la mala suerte de estrenarse en pleno 2020. Y ya sabemos cómo fue esa época para las salas de cine. ‘Un ladrón honesto’ tuvo una taquilla mundial de 31,1 millones de dólares frente a un presupuesto de 30 millones. ¿Habría hecho más de estrenarse en otras circunstancias? Podría ser, porque al final, ‘Un ladrón honesto’ es una película que intenta ser algo diferente, y a veces lo consigue.