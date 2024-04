Lolita Flores se sincera sobre su sueldo en ‘Tu cara me suena’ y lo que revela es impactante

Este viernes 26 de abril, Lolita Flores visitó el plató de ‘Y ahora, Sonsoles’ para hablar de la nueva edición de ‘Tu cara me suena’, así como de la obra de teatro que está interpretando, ‘Poncia’. La cantante se abrió en canal sobre lo difíciles que fueron sus comienzos en el programa de imitaciones de Antena 3.

«¿Es verdad que te ofrecieron ser concursante antes que jurado?», le preguntó Sonsoles Ónega. A raíz de esto, Lolita Flores explicó cómo llegó a formar parte del jurado de ‘TCMS’: «A mí me llaman de todos los programas para que concurse. La primera vez que me llamaron fueron para ir a Eurovisión y dije que no. Yo no soy nada competitiva, no me gusta competir. Yo prefiero opinar de lo que sé y si no lo sé, pues me lo invento».

Y, en efecto, la hermana de Rosario Flores reconoció que fue ella la que llamó a Tinet Rubira para participar en el talent show. Sin embargo, el director de Gestmusic le propuso acudir como concursante, pero ella le dejó claro que solo le interesaba ser jueza.

«Yo hablé con Tinet un año, estaba con un monólogo, pero estaba interesada en ser jueza y fui yo la que llamé. Me dijo: ‘¿Pero no quieres ser concursante?’. Le dije que no, que quería estar de jurado. Me dijo: ‘Este año no puede ser, pero a lo mejor el año que viene’. Y el año que viene entré», recuerda.

Lolita Flores habla de su sueldo en ‘Tu Cara Me Suena’

De esta forma, finalmente Lolita fichó como miembro del jurado. Aunque esos comienzos no fueron nada fáciles: «Entré cobrando muy poco, ahora estoy cobrando un poco más. No me quejo«. «Fui yo la que me ofrecí porque quería estar. A mí no se me caen los anillos por decirlo. ¿Por qué no? El trabajo se busca seamos artistas o no seamos. Si tienes que llamar a una puerta para que te la abran, pues se llama. El no ya lo tienes», aseguró Lolita Flores en el magacín vespertino de Antena 3.

Sonsoles Ónega no desaprovechó la ocasión para preguntarle a su invitada por el estado de salud de Àngel Llàcer, tras haber estado ingresado en el hospital a causa de una bacteria estomacal. Este bache le ha impedido estar presente en algunas galas de ‘Tu cara me suena’. La cantante explicó que su compañero ya se encuentra mejor y que se espera que este fin de semana pueda incorporarse a su puesto de trabajo.

«Ángel Llàcer es pura vida y sin él estamos un poco cojos, falta el puntal», reconoció Lolita Flores. Además, como ya se había publicado, confirmó que ha sido Silvia Abril la que ha estado sustituyendo a Àngel: «En ‘Tu cara me suena’ por supuesto que hay gente válida, el otro día estuvo Silvia Abril, que es una fenómeno y que ha estado concursando también, como jurado lo hace estupendamente», sentencia.