Lolita Flores consuma su traición a Ana Rosa y salta al programa de Sonsoles Ónega

Desde su salto a las tardes de Telecinco en septiembre de 2023, Ana Rosa Quintana quiso rodearse de caras muy reconocidas para apostar por una tertulia VIP con la que arrancar cada tarde ‘TardeAR’. Entre esas caras se encuentran rostros de todo tipo desde presentadores como Xavier Sardá, Frank Blanco y Carolina Ferre pasando por cantantes como Alaska y Mario Vaquerizo a políticas como Cristina Cifuentes y Susana Díaz a otros rostros como Lolita Flores o Vicky Martín Berrocal.

No obstante, hace ya unos cuantos días que una de estas colaboradoras no aparece por el plató de ‘TardeAR’. Así, Lolita Flores ha dejado de aparecer en la tertulia VIP coincidiendo con el estreno de la undécima edición de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3 de la que es jurado.

Tras desaparecer de ‘TardeAR’, Lolita Flores dará el salto este viernes al que es su gran rival. Así, la cantante y actriz visitará ‘Y ahora Sonsoles’ y se sentará junto a Sonsoles Ónega para hablar del concurso musical de Antena 3 y de hacer un repaso a su carrera y vida.

¡A partir de las 18:00h!



🤩 Lolita Flores llega al plató de #YAS con @sonsolesonega.



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/AksEmSmvWv — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) April 26, 2024

Una visita con la que Lolita Flores traicionará a Ana Rosa Quintana al dar el salto a la competencia. Lo hará eso sí el día en el que precisamente la presentadora de Telecinco no está en su programa pues los viernes es Frank Blanco quien presenta ‘TardeAR’.

Ahora queda esperar a ver si Lolita Flores regresa a la tertulia de ‘TardeAR’ próximamente o si habrá que esperar a que acabe ‘Tu cara me suena’ para que la hija de Lola Flores pueda volver a sentarse en el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.