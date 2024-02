Ana Rosa tiene que frenar a Lolita por lo que llega a soltar del incendio de Valencia en ‘TardeAR’

Este lunes, ‘TardeAR‘ arrancaba con Ana Rosa hablando con Julián, el portero del edificio que se incendió el pasado jueves en el barrio del Campanar en Valencia. Tras cebar su entrevista exclusiva, la presentadora se disponía a hablar de la última hora de este suceso con sus colaboradores de la tertulia VIP como Xavier Sardá, Susana Díaz, Lolita Flores y Vicky Martín Berrocal.

Así, Ana Rosa Quintana comentaba junto a los colaboradores como la policía científica está investigando el origen del incendio y como pudo propagarse tan rápido el fuego por toda la fachada. Hasta ahora, se planteaba que todo pudo deberse al motor del toldo de la terraza en la que comenzó el fuego.

Mientras Beatriz Archidona ponía el foco en como no se han hecho investigaciones en los edificios que estaban construidos antes de que se prohibiera el uso del poliuretano y el material del que estaba construida la fachada; Lolita Flores se atrevía a comentar algo que hacía que tanto Ana Rosa como Xavier Sardá se echaran encima de ella.

Y es que la actriz y cantante se atrevía a decir que esperaba que este incendio no fuera provocado. «Yo no sé si la edad me hace que piense mal, siempre tengo un punto de pensar mal, pienso siempre bien pero hay un punto que pienso mal», empezaba diciendo Lolita Flores.

Ana Rosa corta a Lolita Flores por lo que dice en ‘TardeAR’

«Lo que me dará muchísima pena y realmente creo que sería de horror es que esto hubiese sido provocado para cobrar algún seguro«, soltaba Lolita. «Ha sido terriblemente un accidente», le corregía de inmediato Ana Rosa Quintana mientras que se escuchaba a Sardá diciendo por lo bajo que «no».

«A ver que no lo estoy afirmando, estoy diciendo que me dolería muchísimo por la gente que ha fallecido«, trataba de justificar Lolita Flores al ser cortada por Ana Rosa Quintana después de recordar que no sería la primera vez que hay un incendio provocado para cobrar algún tipo de seguro.

Después, Ana Rosa Quintana insistía en cortar a Lolita Flores para despejar cualquier tipo de duda. «Era un piso en el que el propietario estaba de viaje. La casa estaba cerrada y que hubo un cortocircuito y el otor del toldo se incendió. Por eso ha sido tan tremendo porque ha sido la fachada», explicaba Ana Rosa.