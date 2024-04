Ana Herminia deja de piedra al revelar el motivo real del cisma entre Arantxa y Ángel Cristo

Durante las primeras semanas de ‘Supervivientes 2024‘ parecía que la unión entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo era indestructible. Sin embargo, el destierro de ella a Playa Limbo provocó un distanciamiento y una posterior ruptura de su relación. Ahora, Ana Herminia, la novia de Ángel, ha desvelado el origen de ese enfrentamiento.

Durante esa estancia en Playa Limbo, sus compañeros expulsados fueron contando a Arantxa ciertos detalles y comportamientos sobre su examigo que ella desconocía. Especialmente Kike Calleja, el principal malmetedor. Tras la unión de todos los concursantes y su reencuentro, el hijo de Bárbara Rey acusó a la modelo de haberse fiado de personas «corre ve y dile», mientras que ella se refería a él como «la gran decepción del concurso» y como un «traidor miserable».

Pues bien, este viernes 26 de abril, Ana Herminia ha conectado en directo con ‘¡De Viernes!’ desde Honduras para dar nuevos detalles de esta guerra abierta entre su chico y Arantxa del Sol. Según la novia de Ángel Cristo, «no está justificado absolutamente nada de lo que ella (Arantxa) ha hecho».

Ana Herminia desvela el origen del enfrentamiento entre Ángel Cristo y Arantxa

Acto seguido, Ana ha hablado de su relación con Finito de Córdoba, el marido de la concursante: «Ella sabe de mi existencia desde hace muchísimos años, mi amistad con Juan (Finito de Córdoba) viene desde antes de que ella esté en su vida y si ella tiene algo que reprochar que me lo reproche a mí, no a Ángel porque él no tiene nada que ver. El problema es que le tienen la cabeza contaminada y se equivocó. Ojalá cuando todo esto acabe Ángel pueda explicar lo que esa señora le hizo».

Ana Herminia también ha explicado que, en su opinión, Aranxta cree que Ángel se le acercó malintencionadamente por esa relación que ella tiene con su marido. Y es que la venezolana ha asegurado que ella y Finito se conocen desde el año 1996. Mientras que el torero y la expresentadora comenzaron a salir tres años después, en 1999. Pasaron por el altar el 20 de octubre de 2001 y tienen dos hijos en común.

En paralelo, Ana explicó en ‘De Viernes’ que Kike Calleja, conocedor de toda esa información, malmetió asegurando a Arantxa que Ángel Cristo y ella iban a hacerlo público. Ahora se entiende qué hay detrás de ese cisma entre ambos supervivientes.