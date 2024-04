Laura Matamoros, en el disparadero por cómo hunde su imagen una amiga fuera de ‘Supervivientes’

Laura Matamoros se ha ganado algunos enemigos en ‘Supervivientes 2024’, y una de ellas ha decidido plantarle cara. En un momento de su estancia en Honduras, la hija de Kiko Matamoros arremetió contra los Premios Ídolo y cargó contra Madame de Rosa por su discurso en la gala.

Matamoros aseguró que nunca recibió invitación para los premios y se mostró especialmente dolida por las palabras de Madame de Rosa al recoger su premio, donde destacó haber triunfado sin ser ‘hija de’. Ante los ataques de la superviviente, la influencer no ha dudado en pronunciarse.

«Si eres una persona que me quieres, lo lógico es que me lo diga a la cara y que no espere un año y medio para estar en un programa de televisión y mandarme un mensaje», aseguró la influencer muy contundente con Laura Matamoros en una alfombra roja para los micrófonos de Vanitatis.

Madame de Rosa desenmascara a Laura Matamoros: «Mentirosa, desagradecida, niña consentida»

Entonces, mandó un mensaje incluso más claro para la superviviente. «Mi discurso habla del mundo de la moda, mundo al que Laura Matamoros no pertenece», sentenció Madame de Rosa, que entonces se animó a definir a Laura Matamoros de una forma demoledora.

«Si ella niega que no ha empezado de cero, es negar que el agua moja. No digo que esté mal, pero considero que tengo más mérito. Que niegues que no has tenido ese ‘bonus extra’ es de ser una desagradecida con su padre», comenzó explicando la creadora, que solo acababa de comenzar su cruzada contra Laura Matamoros.

A su vez, puso en duda lo que la colaboradora de ‘Así es la vida’ contó en las playas de Honduras. «Con ese discurso queda de niña consentida y es muy mentirosa porque es mentira que no estuviera invitada a los Premios Ídolo y hay pruebas», señaló la nueva enemiga de Matamoros.

Madame de Rosa aseguró además que, hasta que escuchó a Laura Matamoros traicionarla en televisión, había sido su amiga. Entonces, volvió a recalcar el retrato que había hecho de la televisiva minutos antes: «Además de ser una desagradecida es una niña consentida, es una mentirosa», insistió la influencer.