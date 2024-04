Kiko Jiménez confirma lo sospechado de Laura Matamoros y su favoritismo en ‘Supervivientes’

Se recrudece la tensión entre Laura Matamoros y Kiko Jiménez en ‘Supervivientes 2024′. Los dos concursantes, que formaron uno de los dúos más fuertes de la edición en Limbo, han vivido numerosas disputas a lo largo del concurso. Aunque durante los últimos días la situación parecía controlada, el conflicto entre los dos ha estallado durante la última Palapa. Un encontronazo que podría dinamitar su relación definitivamente.

En este caso, el estallido se ha producido a raíz de las críticas de Kiko Jiménez hacia Laura a consecuencia de un robo de comida promovido por esta última. «Ella iba predicando una cosa que es todo lo contrario a lo que ha hecho. A mí me la ha liado un montón de veces», le ha confesado a Javier Ungría. Lejos de quedarse callado, Kiko ha clamado: «Si tuviera que hacerlo bien, lo haría mal. No tiene muchas aptitudes. Es una hipocresía…».

Después de ver estas declaraciones, Laura no ha podido evitar estallar: «El traje de flamenca que me ha hecho más bonito de mi vida. Gracias Kiko Jiménez. No tengo nada más que decir, que he hecho mi papel bien porque era el juego de Poseidón». «Ahí está mi confianza que deposite en ti, confié en ti. Laura, llevas una semana hartándote de comer fuera del concurso y, si eres mi colega, coges, haces un guiño y me dices «Kiko, que te están desvalijando»», le ha afeado él. Unas palabras con las que confirmaba sin cortarse y en pleno directo que a Matamoros le habían dado comida hasta minutos antes de reincorporarse al concurso.

«Voy a explicar una cosa muy importante para que lo entendamos entre grupos. Somos dos grupos y deciden coger la comida porque es lo que más necesitan. Yo acabo de llegar a ese grupo y tengo que hacer mi papel», se ha excusado Laura Matamoros respecto al robo. «¿Tu papel? Tu papel es tener opinión, ¿cómo qué papel?», le ha arreado un Kiko muy decepcionado, asegurando que le sentó muy mal que colaborara en la sustracción de comida.

Esto ha cabreado sobremanera a Laura: «Nos hemos devuelto el que nos siente mal las cosas, ya estamos en paz». Un comentario que hace referencia al severo conflicto que mantuvieron hace unas semanas. «Estamos en paz porque me la clavó él en su día», ha rematado ella, mientras que él intentaba excusarse: «Te hice un traje porque estaba en caliente y decía lo que sentía».

Se recrudece el conflicto entre los supervivientes

Cuando parecía que el conflicto entre los dos había quedado apartado, éste no ha hecho más que avivarse. Durante una pausa publicitaria, los dos se han enzarzado en una monumental discusión. «Otra cosa es que mi opinión te reviente porque te retrata», se le ha podido escuchar al concursante. Por su parte, Laura ha vuelto a estallar: «Si te retratas tú solo todo el rato hablando mal de la gente. Has hablado mal de mí que me ha hecho un traje de flamenca que no veas, que a todos tus compañeros le has dado tu opinión e intoxicas mucho a tus compañeros».

Visiblemente hastiado, Kiko Jiménez le ha arreado: «Siempre pasa lo mismo y no entiendes nada. Te has liado y no entiendes nada.». «No, guapo. El que no entiende eres tú, que mi grupo me manda a mí a hacer ese papel», ha vuelto a remarcar Laura frente a la nueva réplica de Kiko: «Tú habrías quedado como Dios si dices que yo a Kiko me niego a robarle que vengo de comer». Finalmente, Laura ha concluido de forma tajante: «No te voy a contestar porque creo que queda más que claro. A lo mejor es que no entiendes tú porque uno más uno son dos y no cinco». Una disputa que tiene visos de magnificarse a tenor de lo sucedido en anteriores ocasiones.