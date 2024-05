Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo martes: Jesús, en shock al descubrir la verdad sobre Julia

‘Sueños de libertad’ volverá a su ritmo de emisión habitual la próxima semana después de que esta tuviera que hacer un parón por el festivo del 1 de mayo. Así, la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá su capítulo 51 este martes 7 de mayo.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras la enfermedad de Luis, Luz no dudó en quedarse dormida junto a él en la cama. Parece que los remedios de la doctora han surtido efecto y el perfumista está mucho mejor. Después de pasar la noche juntos, la relación entre ambos vuelve a ser buena.

En pleno desayuno y al ver que Julia tiene un libro de poemas que cogió del desván pensando que era de su madre, Digna le contaba a Begoña que en realidad ese libro no era de Clotilde si no de su hijo Valentín haciendo que todos los fantasmas del pasado le vuelvan a Digna y que Begoña siga dándole vueltas a que Valentín pueda ser el padre de Julia.

Después de enterarse que Luis ha solicitado un crédito para hacerse con Los Olmos, Andrés no dudaba en pedirle explicaciones a su primo y el perfumista le contaba que no ha conseguido comprar la finca que era de su madre por su alto precio pero que solo quería intentar hacer feliz a Digna.

Marta le daba las gracias a Fina por tratar de defenderla ante Isidro pero la dependienta le deja claro a su novia que no reconoce a su padre y que ella no ha hecho nada malo y Marta le dejaba claro que ella no está sola pero que deben seguir con su relación en secreto. Y cuando ambas iban a quedar en Madrid, Damián llamaba a su hija para que fuera al despacho y sorprenderle con la vuelta de su marido Jaime.

Ángela se encontraba con Tasio y le pedía perdón por haberle puesto las cosas tan difíciles a Carmen y le prometía que no se entrometerá en su relación. Pero además la mujer aprovechaba para contarle a su hijo algo que siempre le había ocultado. En el pasado tuvo una relación con un hombre casado que le dejó embarazada. Y él no dudaba en exigirle que le diga quién es su padre.

En casa de los De La Reina, Digna le pedía perdón a Damián después de descubrir que él se opuso a que pudieran perder la finca de Los Olmos. Y justo en ese instante aparecía Ángela, la madre de Tasio diciéndole a Damián que tienen que hablar de su hijo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 51 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el martes 7 de mayo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 51 de ‘Sueños de libertad’

Ángela le cuenta a Damián que le ha contado toda la verdad a Tasio aunque por ahora no le ha contado que él es su padre. Pero además ella no duda en decirle que debe ser él quien le cuente que es su padre durante la boda porque no tiene sentido seguir guardando ese secreto.

Begoña vuelve a subir al desván para tratar de encontrar alguna prueba sobre la relación de Valentín y Clotilde tras el libro de poemas que creía que era de Clotilde y entonces descubre una fotografía de ambos cuando llega Jesús y él le quita la llave para que no pueda seguir subiendo al desván.

Tras la llegada de Jaime, Marta se presenta con él en la tienda y Fina se queda descolocada y descompuesta al saber que ha vuelto el marido de su pareja y ella no duda en tratar de saber cuando se marchará y aunque ella dice que se irá en cuanto reparen su barco. Tras ello, Jaime le pide a Marta que su relación vuelva a ser la de antes y que se vaya con él pero ella rechaza su propuesta.

Luz sigue aconsejando a Begoña que le cuente a Jesús que ha descubierto que Julia no es su hija. Paralelamente, Jesús descubre que Begoña acudió a un ginecólogo a sus espaldas y él piensa que su mujer no puede procrear y por eso se lo ha ocultado.

Pese a la petición de Ángela, Damián se niega a confesarle la verdad a Tasio por el momento. El De La Reina no duda en decirle a Ángela que cuando todo salga a la luz la vida de todos cambiará para siempre y que todo puede estallar por los aires.

Y durante la ceremonia Claudia sufre un pequeño mareo. Tras hacerle unas pruebas, Luz descubre que la dependienta está embarazada. Paralelamente, Luis rechaza a Luz en el dispensario por miedo a que ella pueda volver a hacerle daño.

Finalmente, Jesús y Begoña vuelven a tener un desencuentro en la habitación después de que él le reproche que haya visitado al ginecólogo y se lo ocultara. Y ella termina por contarle que ha descubierto que el que no es fértil es él y que Julia no es su hija.