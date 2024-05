Exconcursantes de ‘MasterChef’ desmantelan a la dirección: «Dicen a quién hay que expulsar»

Una semana después de que ‘MasterChef’ se viera envuelto de nuevo en una polémica por lo que sucedió tras el abandono de Tamara y la controvertida actitud de Jordi Cruz varios ex concursantes del talent de cocina como Pablo Pérez de la tercera edición han aprovechado para desmontar algunas de las mentiras del programa producido por Shine Iberia en un reportaje de El País.

Así, el que fuera participante de la tercera edición de ‘MasterChef’ que ya ha criticado la deriva del talent de cocina de TVE en varias ocasiones en sus redes vuelve a rajar contra el programa en el que él participó para denunciar lo que ha ido cambiando el espacio con el paso de las ediciones.

Pablo Pérez no duda en situar lo que pasó con el célebre «León come gamba» coo el punto de inflexión que hizo que ‘MasterChef’ dejara de ser un talent de cocina a un reality de televisión que buscaba el morbo y los enfrentamientos. «Los 14 concursantes que quedábamos estábamos muy afectados, llorando por todo lo que había sucedido en plató. Y eso que en pantalla no se vio ni la cuarta parte de lo que pasó. Nos metieron en el cuarto donde hacemos los descansos y, en medio de ese silencio sepulcral, una de las jefas nos dijo, sonriendo y aplaudiendo: ‘¡Vaya programa nos habéis regalado!'», explica.

«Alberto (el joven concursante que presentó ese plato) estaba llorando a mares y vi a las responsables del programa bailando de alegría y diciendo que se iban a hacer ricas con lo que había pasado con él», apostilla otro concursante de la tercera edición. «Desde el programa niegan lo innegable. Llegabas a escuchar cómo decían por el pinganillo a los jueces a qué concursante tenían que expulsar, pero ellos te seguían diciendo que no era así», prosigue diciendo. «Piensas que te van a cuidar y terminas sintiéndote como una mierda, con todo el mundo hablándote mal«, sentencia.

Una ex participante de ‘MasterChef’ desmonta una de las mentiras del casting

«La productora busca que el espectador entre en conflicto con los concursantes. Expone al escarnio público a personas anónimas. A mí me pusieron la etiqueta del llorón y me supuso una serie de críticas que afectó a mi familia. ¿Qué necesidad?», denuncia Pablo Pérez, ex concursante de ‘MasterChef 3’.

Después de que Pablo Pérez no dude en decir que se ha pervertido el talent, otra ex concursante de las primeras ediciones que prefiere no revelar su nombre revela algo inédito hasta ahora: el programa ya no hace un casting para ver el nivel de cocina que tienen los concursantes. «No hay derecho a que utilicen a personas para dar espectáculo ridiculizándolos. Personas que han hecho el casting este año me cuentan que ya no te hacen pruebas gastronómicas como nos pasaba a nosotros, sino pruebas de cámara y que les cuentes tu vida, aunque no sepas cocinar. La diferencia de lo que busca ahora el programa es muy clara», recalca.

En este sentido, la ex concursante revela algo que también se desconocía y es que Shine Iberia se queda el 20-25% de los ingresos que reciben los concursantes por derechos de imagen si participan en revistas o en realitys de televisión de otras cadenas como ‘Supervivientes’ o ‘GH VIP’. Algo que desde la productora defienden que es lo habitual en televisión. «MasterChef no deja de ser un negocio al que tienen que sacarle rédito el problema es que lo logren con presupuestos de una cadena pública», señala al respecto Pablo Pérez.

Al descubierto el gran engaño sobre los psicólogos

Otra de las polémicas en las que se ha visto envuelto ‘MasterChef’ en los últimos años y que se ha puesto de relieve ahora con el abandono de Tamara es la salud mental de sus concursantes. Desde que ocurrió lo que pasó con el suicidio de Verónica Forqué tras su paso por el talent de cocina se aumentaron los protocolos y desde la productora siempre han defendido que tienen un equipo de psicólogos que siguen el día a día de los concursantes.

Algo que parece que no es tan real como dicen. «Mi última semana en el concurso estaba psicológicamente destrozado y no tuve ese tipo de asistencia«, asegura Pablo Pérez. Al parecer según relatan él y otros ex concursantes, ‘MasterChef’ cuenta con personas del equipo que les apoyan en términos logísticos y emocionales dentro de la casa en la que viven pero no son psicólogos profesionales.

Una ex participante de la versión ‘Celebrity’, cuya identidad prefiere no revelar, no ha dudado en señalar que a diferencia de otros programas en los que ha participado en los que si había psicólogos en ‘MasterChef’ no tuvo ese tipo de ayuda. «Los psicólogos estarían escondidos. Pasábamos horas y horas de pie. Acabábamos tirados en el suelo como perros. Al terminar la temporada, tuve que acudir al hospital por los dolores que tenía de tanta tensión. Es algo que no me había pasado en toda mi vida. Adelgacé cinco kilos», relata.

Finalmente, sobre las acusaciones de Xuso Jones o Patricia Conde de que se apagan hornos o se quitan productos para generar show, Pablo Pérez es contundente. «Estoy convencido de que ellos controlan las cocinas. He visto una nata poner a hervir y, por casualidad, el fuego se apaga. Y hornos que de repente dejan de funcionar», explica. «En mi edición sí que he visto momentos que no respetan la cronología de los hechos. Aparecen reacciones de algún participante que han ocurrido en un momento completamente diferente y han sido cortados y pegados en la sala de montaje», concluye.