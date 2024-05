José Antonio León advierte con acciones legales por lo sucedido en ‘De Viernes’ sin cámaras

José Antonio León acabó siendo una de los protagonistas del tenso reencuentro entre los hermanos Ostos en ‘¡De viernes!’. Después de diez años sin hablarse y un enfrentamiento por la herencia de su padre, Jaime y Jacobo Ostos volvieron a cruzar sus caminos en Telecinco. Lo que nadie podía predecir es que sería el colaborador quién acabaría protagonizando el momento más incendiario del cara a cara.

«A día de hoy mi padre no está inscrito en el Registro Civil español», aseguró con rotundidad Jaime en mitad de una discusión con su hermano, que insistía en que el documento existía. «¡Enséñamelo Jacobo! Enséñame el certificado de defunción de papá», exclamó el invitado, que pasaría a corregir al abogado.

«Tú tienes el certificado colombiano, y encima no lo tienes firmado por la apostilla de la haya. Para que un documento sea válido en un país extranjero tiene que estar apostillado» continuó explicando muy decidido Jaime Ostos antes de que José Antonio León le frenase en seco. «Jaime, te equivocas», espetó el colaborador.

Jaime Ostos y José Antonio León en ‘¡De viernes!’

«¡No! Te equivocas tú», señaló el hermano de Jacobo Ostos mientras el plató se sumía en un murmullo generalizado que Santi Acosta no tardó en detener para que el reportero se explicase. «Con que te metas en el Registro Civil te informan de que hay dos vías de obtener el certificado, el apostillamiento que es la vía simple y luego la legalización de documentos», aclaró el periodista dando la razón al otro hermano.

José Antonio León a Jaime Ostos: «Por detrás vas amenazando a la gente»

«Si lo tiene del consulado es totalmente legal», insistió el colaborador de ‘¡De viernes!’ mientras Jaime continuaba repitiendo que estaba equivocado y el tono de la discusión se volvía más agresivo. «José Antonio, ha quedado claro, vamos a avanzar», interrumpió Beatriz Archidona, que junto al presentador se encontraba visiblemente incómoda con el ambiente en plató.

Pero el enfrentamiento no quedó ahí. Después de que el programa mostrase unos vídeos y se moviesen hacia otros temas, José Antonio León aseguró que el invitado le había amenazado. Ante lo que Jaime no dudó en volverse de su silla para aclarar lo que había pasado. «Yo no te he amenazado, yo te he dicho que mañana vamos a ir para que te enteres de que te estás equivocando», señaló Ostos.

Después de que el reportero asegurase haber vivido «una amenaza pública», acabó estallando contra el invitado de la noche. «‘Mañana te vas a enterar’ es una amenaza. A ver si el que te va a demandar soy yo por amenazas», sentenció el colaborador de Beatriz Archidona, que se revolvió en su asiento contra las palabras de Ostos. «Ya me he enfadado», insistió.

«Que vas de suavón y gracioso públicamente y luego por detrás y a lo callado vas amenazando a la gente. Y que te metas en el registro civil del Ministerio de Justicia y te leas la información que hay», añadió José Antonio León, que se encontraba cada vez más alterado. Fue entonces cuando los presentadores tuvieron que intervenir para frenar la situación. «¡Jose Antonio! ¡vale!», gritó Santi Acosta desde su silla con rostro serio.