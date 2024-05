Alejandra Rubio clama contra lo que va a hacer ‘De Viernes’ tras la entrevista a Carlo Costanzia

Después de que el pasado viernes fuera Carlo Costanzia quien se sentara en el plató de ‘De Viernes’ para hablar de la situación de sus hermanos y de su relación con Alejandra Rubio; ahora es Jeimy, la ex del hijo de ar Flores la que se visitará el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

Ha sido ‘Así es la vida’ el programa que ha adelantado la entrevista de Jeimy Báez aprovechando la presencia de Alejandra Rubio para que se pronunciara ante algunas de las declaraciones que ha expresado la joven en su entrevista previa. En ellas, la que fuera ex de Carlo Costanzia vuelve a asegurar que se enteró por la prensa de la relación del que supuestamente era todavía su pareja y la hija de Terelu.

«Conozco a Carlo, él es así, todo lo hace muy bonito, yo me reconozco en Alejandra porque yo también lo he defendido así y me he visto así, a capa y espada», asevera Jeimy en la entrevista previa. Pero lejos de quedarse ahí, la joven que se recorrió los platós de ‘TardeAR’, ‘Fiesta’ y ‘Vamos a ver’ asegura ahora que su ex y Alejandra no están enamorados.

«¿De él que hemos visto? Yo creo que no están enamorados. Por lo menos él, no», sentencia la ex de Carlo Costanzia en estas declaraciones que ha dado a ‘De Viernes’ y que son un aperitivo de todo lo que podremos escuchar este viernes.

Alejandra Rubio, rotunda contra la entrevista de Jeimy en ‘De Viernes’

Tras ver el vídeo, Alejandra Rubio ha sido clara con respecto al testimonio que ha conseguido ‘De Viernes’. «No voy a decir nada, no voy a entrar en una guerra con esta persona que no me interesa para nada, estoy aquí haciendo mi trabajo, mi vida, mis cosas y se acabó, no quiero tener nada que ver con esta persona», volvía a decir la colaboradora.

Pero Sandra Barneda no dejaba escapar la ocasión de preguntarle a su colaboradora si cree que Carlo Costanzia no está enamorado de ella como ha señalado su ex. «Yo no te voy a hablar de esas cosas, pero vamos, si estamos juntos será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no. Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy», sentenciaba Alejandra.

«Si alguna vez me la llevo, me la levaré», aseveraba después. Y por último, Alejandra Rubio ha vuelto a dejar claro que para ella ir a un programa como ‘De Viernes’ para criticar a alguien no es su estilo. «Yo no comparto lo de sentarse en un plató a hacer daño a la gente, no va en mi personalidad ni soy así, no voy a entrar en guerra con ninguna mujer, no va conmigo», insistía. Y cuando le han preguntado si no cree que el hecho de que se haya sentado Carlo ha provocado esto, Alejandra era clara y rotunda: «No ha dicho nada, pero yo me podía esperar esto».