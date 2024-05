Kiko Matamoros, implacable ante lo presenciado en ‘Supervivientes’ con Laura: «Asquito»

Kiko Matamoros continúa con su particular contienda con Telecinco. Desde que el colaborador del extinto ‘Sálvame‘ fuese vetado por la cadena, son muchas las ocasiones en las que éste aprovecha para lanzar pullas a la que fue su casa durante más de una década. En esta última ocasión, el tertuliano ha aprovechado la presencia de su hija en ‘Supervivientes’ para cargar duramente contra Telecinco por lo que se ha llegado a permitir en los Cayos Cochinos.

Es necesario recordar que Laura Matamoros se encuentra aislada de la convivencia a decisión del equipo médico. La joven, que ayudaba en las tareas de recolectar leña, sufrió una traumática caída que le ha obligado a ser evacuada y permanecer en observación hasta el martes, cuando se dilucidará su futuro. «Fue una caída tonta que en caliente no parecía nada, pero luego en frío me empecé a marear, dejé de sentir las piernas… Una mala caída con muy mala pata y ahora esperando a saber qué pasa», ha lamentado la joven desde el hospital.

Mientras su concurso pende de un hilo, puesto que la influencer está a la espera de recibir los resultados del equipo médico, Matamoros ha tenido que ver cómo Kiko Jiménez y Marieta la ridiculizaban. En concreto, Marieta no ha dudado en señalar su «molesto» tono de voz al tiempo que la ha imitado. Por su parte, Kiko Jiménez no ha dejado de reírse en todo momento y amplificar esas burlas hacia Laura.

Visiblemente decepcionada, la hija de Kiko Matamoros no ha podido ocultar su descontento y su dolor. Un hecho que merma su capacidad mental de continuar en el reality. Además, todo esto la ha dejado tocada en lo personal, ya que Kiko Jiménez era uno de sus principales apoyos en ‘Supervivientes’ y ha sido como una puñalada trapera por su parte.

Kiko Matamoros, a degüello contra Telecinco

Consciente de ello, Kiko Matamoros no ha dudado en pronunciarse ante ese episodio y en contra de que se haya permitido en unas horas muy bajas para su hija. A través de su perfil en X (Twitter), el colaborador televisivo ha soltado: «Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito«.

Por si fuese poco, Kiko también ha compartido mensajes que ponían a Marieta en el disparadero. Algunos de ellos son: «Menuda la Marieta de los cojones da mucha grima verla». Cabe recordar que Matamoros solo puede emplear su perfil en X para hacer campaña por su hija. Esto es debido a que está vetado por Telecinco tras la cancelación de ‘Sálvame’.