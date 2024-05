Avance semanal ‘La Promesa’ del 6 al 10 de mayo: Un descubrimiento bomba y un nuevo personaje

‘La Promesa‘ vuelve esta semana a su rito de emisión habitual con cinco nuevos episodios después de que la semana pasada la ficción se viera alterada por el tennis y por el festivo del 1 de mayo.

En el último capítulo, Cruz se enteraba de que Dieguito está en La Promesa y le exige al ama de llaves que lo devuelva a casa de Beni inmediatamente. Se plantea hasta despedirla por engañarla e incumplir el acuerdo al que llegaron. Mientras, Pía, devastada, acusa a Ricardo de haberla delatado, pero él niega ser el que se lo ha contado a la marquesa. Finalmente, Pía descubre que ha sido Petra quien ha ido con el cuento.

Por otro lado, Cruz, suspicaz con que Blanca Palomar sea la amante de Manuel, le preguntará directamente si tiene algo con su hijo. La joven se molesta por ponerle en esta tesitura y se lo cuenta a Manuel, que sigue distanciándose de Jana irremediable y preocupantemente.

Catalina está muy nerviosa por el negocio de las mermeladas y se lleva una desagradable sorpresa con el último comprador, que finalmente se echa atrás tras la satisfactoria cata. En este giro de acontecimientos mucho tendrá que ver Lorenzo, que busca hacerse con el timón a toda costa.

Mientras tanto, Cruz le pide a su marido que tiene que echar al conde Ayala de La Promesa, mientras Martina sigue recriminando a su madre la relación tan estrecha que mantiene con el ilustre.

En la zona de servicio, Vera cuenta que ha roto con Lope ante las sospechas de los compañeros y Jana le acaba revelando a María Fernández que, cuando Jimena se suicidó, acababa de descubrir que ella y Manuel eran amantes.

Descubre cómo van a desarrollarse las principales tramas de la ficción diaria de TVE en los capítulos del 349 al 353 que La 1 ofrecerá del lunes 6 al viernes 10 de mayo a las 17:30 horas:

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 349 del lunes 6 de mayo

La relación entre Pelayo y Catalina no remonta, pero el Conde descubrirá una trampa que le han tendido a ella. Vera constata que Lope no remonta tras su ruptura. El cocinero está tan mal que no puede evitar que hasta el nivel de sus platos empeore.

Virtudes parece más integrada que nunca en el palacio, pero eso no evita que Simona siga muy preocupada por su hija. Por petición de Cruz, Alonso intenta echar a Ayala de La Promesa, pero la reacción del conde es tan inesperada como humillante.

Y Blanca Palomar tiene una idea para solucionar de una vez por todas la tensión entre Jana y Manuel, aunque a ellos podría no gustarles.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 350 del martes 7 de mayo

Lorenzo descubre que Pelayo le ha escuchado hablar con el supuesto comprador. A pesar de las amenazas del capitán, el conde le cuenta la verdad a Catalina.

Alonso está furioso con Ayala, pero acuerda con el resto que deben apaciguar las cosas, aunque Martina no parece dispuesta a ello. Candela no consigue que Virtudes le cuente la verdad y Simona la confronta abiertamente. Saben que no visitó a Antoñito y quiere la verdad.

La verdad sobre la procedencia del dinero es lo que le cuenta Vera a María Fernández. Y parece que su reconciliación con Lope está más cerca. Diego sigue sin mejorar y Petra intenta malmeter contra Pía, pero Ricardo le para los pies.

A La Promesa llega Santos, el nuevo lacayo, hijo de Ricardo, con el que parece no llevarse bien. Jana y Manuel no saben qué decirse, aunque parecen dispuestos a acercar posturas.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 351 del miércoles 8 de mayo

La declaración de amor mutua de Ayala y Margarita sorprende a todos los habitantes de La Promesa, tanto arriba como abajo. Tras el shock inicial, Cruz ve en esta declaración la posibilidad de que Ayala y Margarita abandonen por fin su palacio.

Santos se presenta al resto de los miembros del servicio, mostrándose como una persona altiva y narcisista. De todas las doncellas, se fijará en Vera, a la que regalará más de un piropo.

Virtudes se enfrenta violentamente a Candela por haber desenmascarado su mentira delante de su madre. Gracias a la mediación de Blanca Palomar, Jana y Manuel han logrado romper el muro invisible que les separaba. Sin embargo, aún hay algo más que Manuel debe resolver.

Vera proclama a los cuatro vientos su reconciliación con Lope mientras que María Fernández empieza a dudar sobre su idoneidad para ser la próxima doncella de la duquesa de Abrontes.

Avance del capítulo 352 del jueves 9 de mayo

Jana cree que las cosas con Manuel van mejor que nunca, pero el heredero sabe que su madre no va a consentir que tenga una relación con ella y busca apoyo en su amiga Blanca.

La declaración pública de amor entre Margarita y Ayala afecta a Martina, que se encara con su madre con mayor vehemencia… y recibe una bofetada. Curro se preocupa por ella, pero su acercamiento será visto con reticencia y rencor.

Santos, que hace buenas migas con Petra, continúa mostrando demasiado interés en Vera y Lope se enfrenta a él. Candela y Simona siguen preocupadas por Virtudes, que sufre un nuevo ataque. Pelayo, buscando el perdón de Catalina, hace un movimiento muy arriesgado con graves consecuencias y que expondrá sus mentiras ante el marqués.

Avance del capítulo 353 del viernes 10 de mayo

La revelación de Pelayo ha caído como una bomba en La Promesa, pero Catalina hará lo imposible por tratar de retenerlo. Salvador sabe que no puede retener a María Fernández por su nuevo trabajo, lo que hará surgir nuevas inseguridades en él. Como las que empieza a sentir Lope cuando habla con Vera sobre las galanterías que le está dedicando Santos.

Simona se entera de que Virtudes tuvo otro ataque. Candela y ella llegarán a la conclusión de que lo que le pasa a la muchacha, tiene que ver con su último viaje.

Blanca Palomar decide involucrarse en la vida de su amigo Manuel y lo hará poniéndole las cosas mucho más fáciles para estar con Jana. Y Alonso se entera de algo relacionado con los intereses de Curro que cambiará por completo la situación en palacio.