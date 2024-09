A Óscar Puente le hacen elegir entre David Broncano y Pablo Motos y su respuesta no defrauda

Óscar Puente ha sido el nombre propio del mítico ‘59 Segundos‘, que estrena nueva etapa en Televisión Española. El espacio, comandado por la periodista Gemma Nierga, ha recibido al actual Ministro de Transportes y Movilidad.

Junto a otros tertulianos como Pablo Iglesias y Celia Villalobos, el político ha podido abordar distintos temas de la actualidad. Entre ellos, el estado del ferrocarril en España, marcado por las últimas incidencias en los cercanías.

Pero además, los espectadores también han podido conocer la parte más íntima del invitado a través de un rápido cuestionario. Una de las preguntas de ese formulario ha sido sobre la tortilla. «¿La tortilla con o sin cebolla?», le ha planteado Gemma Nierga. El ministro parecía tenerlo claro, puesto que rápidamente ha respondido: «con cebolla».

Lo mismo ha sucedido con otras tantas cuestiones, siendo la más destacada la que le obligaba a elegir sobre el duelo televisivo del momento: Pablo Motos (‘El Hormiguero’, Antena 3) o David Broncano (‘La Revuelta’, TVE).

La respuesta por parte de Óscar Puente no ha tardado en llegar. Antes de responder, el ministro no ha podido evitar reírse, al igual que el público de las gradas. «Está respondida, yo creo», ha comentado entre carcajadas. Sin embargo, la presentadora le ha pedido más concreción en la respuesta: «No, por mí no está respondida». «Broncano», ha sentenciado sin rodeos, levantando un aplauso en el estudio.

