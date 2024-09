Filtran una oferta de Mediaset a David Broncano y la firme condición para su fichaje

‘La Revuelta’ de David Broncano se ha convertido en todo un fenómeno en audiencias tras conseguir liderar por encima de ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos en cinco de siete enfrentamientos. Unos datos que están llevando a que TVE se sitúe por encima de Telecinco de forma habitual.

Telecinco ha sucumbido en su intento de competir contra Pablo Motos y David Broncano con Carlos Latre y su ya cancelado ‘Babylon Show’. Tampoco los access de ‘GH 2024’ están funcionando ni en los últimas horas que presenta Laura Madrueño ni en las galas que conduce Jorge Javier Vázquez.

La peor noticia para Telecinco tras el éxito de David Broncano es que pudieron haberlo tenido ellos y desaprovecharon la ocasión como ya les pasó en su día con el propio ‘El Hormiguero’ o ‘Pasapalabra’. Así, después de que ya la semana pasada comentara que Mediaset quiso fichar a David Broncano en el año 2019 para un late en Cuatro, el grupo negoció hace unos meses con el cómico para llevarse ‘La resistencia’ a Telecinco según ha adelantado Rocco Steinhöusser en la QuickieRonda de ‘Ni que fuéramos’.

Rocco Steinhöusser destapa la negoción de David Broncano con Mediaset

«Estuvieron negociando hace pocos meses y no llegaron a un acuerdo por una cosa que os voy a comentar. Se reunió David con los directivos de Telecinco y la única condición que puso es que su programa se siguiera haciendo en un teatro, en el mismo sitio en el que hacía ‘La resistencia’. Pero le dijeron que no, que eso se tenía que hacer en un plató«, explicaba Rocco.

«Y David tenía muy claro que si no se hacía en un teatro no hacía el programa y no llegaron a un acuerdo. Lo más curioso de todo es que esta semana, Mediaset ha anunciado que Dani Martínez va a hacer un programa de entretenimiento para el prime time de Telecinco. ¿Y dónde lo va a hacer? ¡En un teatro!».

De este modo, parece que en Mediaset dejaron escapar a David Broncano y su equipo por negarse a hacer el programa en un plató y optaron a última hora por fichar a Carlos Latre. Una decisión completamente errónea a decir por los datos y que seguramente ahora se arrepientan de no haber aceptado la supuesta condición del humorista.