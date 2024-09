Pepe Ribagorda no se calla y señala el motivo real de su salida de ‘Informativos Telecinco’: «Lo asumo»

Después de 18 años presentando cada fin de semana los informativos de Telecinco, el pasado domingo Pepe Ribagorda se puso al frente de su último programa. El veterano periodista ha sufrido los cambios de la reestructuración que la cadena ha llevado a cabo en su plantilla de presentadores desde la jubilación de Pedro Piqueras, en diciembre del pasado año.

Era el propio Pepe Ribagorda el que daba a conocer a los espectadores su marcha en los instantes finales de su último ‘Informativos Telecinco’. Al tiempo que anunciaba que, a partir de este sábado, 21 de septiembre, el programa seguirá «de la mano de dos excelentes profesionales como María Casado y David Cantero». Acto seguido, se despedía, visiblemente emocionado, de la audiencia que le han seguido cada fin de semana.

«Yo cierro una etapa. Es una de las mejores de mi vida profesional, e inicio con toda la ilusión del mundo una nueva, en esta, en mi casa, en Mediaset, aún me queda historia por escribir. Termino esta etapa reconfortando por el cariño y el respeto que me están llegando por todas partes. Quiero agradecerles la confianza que siempre han puesto en mí para informarles con el máximo rigor y la mayor honestidad posible y también con sentimiento. Quiero agradecer, también, a quienes apostaron por mí, especialmente a Pedro Piqueras y a todo el extraordinario equipo del fin de semana», concluyó el presentador.

Pepe Ribagorda explica el motivo de su adiós a los informativos

Cinco días después de su adiós, Pepe Ribagorda ha pasado por los micrófonos de El Faro de la Cadena SER para sincerarse sobre su salida de ‘Informativos Telecinco’. El periodista reconoce seguir emocionado por la ovación recibida por parte de su equipo, y explica cómo se gestó su salida. «Cuando llegó el nuevo equipo directivo de informativos, el fin de semana adquirió otro perfil y bueno, era algo que no descartaba. Yo entiendo que quieran proceder a cambios… y les exigen además cambios. Y cuando viene un nuevo director de informativos pues está en todo su derecho a cambiar lo que hay», expone.

Por lo tanto, no es algo que le pillara del todo por sorpresa: «Entonces bueno, yo era un rostro muy visible, muy vinculado también a la anterior etapa y bueno, pues cabía pensar esa posibilidad». «Lo asumo con naturalidad y lo comprendo. Y nada más, yo estoy muy satisfecho. Entré con Pedro Piqueras y he salido entre aplausos y con el sentimiento de que hemos conformado una etapa histórica en los informativos de la televisión y de Telecinco», asegura, orgulloso.

Presentar los fines de semana «es un sacrificio», reconoce

Lo bueno de todo esto es que, como él mismo reconoce, tendrá más tiempo para disfrutar de los fines de semana junto a su familia, tras cerca de dos décadas sin poder hacerlo. «Renunciar a los fines de semana teniendo una hija como tengo es complicado. Ahora es adolescente, pero antes era pequeñita y me hubiera gustado hacer muchas cosas. Que al final las he hecho entre semana, así que tampoco pasa nada. Pero bueno, sí que es un sacrificio», confiesa Pepe Ribagorda en el espacio radiofónico de la SER.

Eso sí, el periodista deja claro que seguirá dando mucha guerra: «Yo no me he ido. Hay proyectos en marcha y todavía tengo una historia por escribir. Así que es un punto seguido». Aunque no ha querido dar detalles sobre su próximo proyecto, sí que asegura que seguirá vinculado a Mediaset con un proyecto muy interesante «para ambas partes».